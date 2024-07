Centinaia di cittadini hanno firmato una petizione indirizzata alla ASL Foggia e agli organi competenti, chiedendo soluzioni per le criticità che emergono, soprattutto in estate, a Vieste e sul Gargano. Le principali problematiche riguardano la mancanza di una postazione fissa per l’elisoccorso e la carenza di presidi sanitari adeguati, con mezzi di soccorso del 118 spesso non medicalizzati.

La situazione diventa insostenibile con l’aumento della popolazione durante la stagione turistica, mettendo a dura prova i servizi sanitari. Il consigliere regionale di Forza Italia, Paolo Dell’Erba, ha presentato un’interrogazione urgente al Governatore Emiliano per sollecitare interventi urgenti presso il punto di primo intervento di Vieste e gli altri presidi della Montagna del Sole.

“L’elisoccorso deve arrivare da Foggia, con tempi non proprio brevi, quando anche pochi minuti possono fare la differenza tra la vita e la morte,” sottolinea il coordinatore provinciale di Forza Italia. “Ieri, un tragico episodio ha visto una commerciante viestana morire per annegamento mentre era con la nipotina di soli 2 anni, poi trasportata in elisoccorso; pochi giorni fa, un turista è deceduto per infarto. Nonostante gli ingenti fondi spesi per la sanità pugliese, non è stato fatto nulla per garantire un supporto sanitario adeguato alla capitale del turismo regionale.”

Paolo Dell’Erba continua: “È inaccettabile la mancanza di strutture diagnostiche e medici. Siamo stanchi di questa sordità, che potrebbe essere definita menefreghismo, ma voglio credere che ci siano altre ragioni dietro la scelta di lasciare il Gargano senza un’adeguata assistenza sanitaria tutto l’anno, una situazione ancora più evidente in estate. Sembra di trovarsi nel terzo mondo dal punto di vista sanitario.”

La polemica è rafforzata dalla segnalazione del consigliere regionale Napoleone Cera riguardo lo stop alle radiografie nel poliambulatorio di Vieste: “Ancora una volta, in una delle località più gettonate della Puglia, non si possono effettuare radiografie e le agende sono chiuse a causa della solita mancanza di manutenzione delle apparecchiature diagnostiche. Il macchinario funziona, ma un guasto alla scheda impedisce la produzione dei referti. Siamo nel pieno della stagione turistica, con migliaia di visitatori a Vieste, una delle perle del Gargano. È incomprensibile come si possa arrivare a queste condizioni ogni mese. Sono costretto a denunciare malfunzionamenti dovuti all’incuria nelle strutture della ASL Foggia. Invito l’azienda sanitaria a ripristinare immediatamente la funzionalità dei servizi radiologici.”

Fonte: Foggiatoday.it