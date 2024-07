Vieste: muore in spiaggia, per un malore, la libraia Savina Disanti - Immagine: GarganoTV

Un improvviso malore potrebbe essere la causa dell’annegamento avvenuto ieri pomeriggio di Savina Disanti, 57 anni, figura molto conosciuta e stimata a Vieste per il suo impegno nelle attività culturali e come libraia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che ha sconvolto la comunità, Savina si trovava in acqua nella zona di “Punta della banchina” con una delle sue nipotine quando ha avvertito un malore, che ha poi portato all’annegamento. Soccorsa con un gommone e trasportata a terra insieme alla bambina (anche lei vittima di un principio di annegamento), il personale del 118 e dell’elisoccorso, giunto sul posto, hanno tentato diverse manovre di rianimazione. Purtroppo, per Savina non c’è stato nulla da fare. La bambina è stata portata in ospedale per accertamenti, ma è stata dimessa ed è in buone condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Guardia Costiera di Circomare Vieste e i Carabinieri della locale tenenza per gli accertamenti di rito. La salma, dopo il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari, è stata trasportata all’obitorio del cimitero di Vieste.

La notizia ha scosso profondamente la città. Savina Disanti era un pilastro della cultura viestana, promotrice di numerose iniziative nel settore, come incontri letterari, divulgazione di libri, eventi e festival. Una perdita grave per la comunità di Vieste.

Lo riporta GarganoTV.