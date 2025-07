Audace Cerignola, ufficiale l’arrivo di Riccardo Spaltro: il terzino ex SPAL si lega ai gialloblù

Nuovo innesto per rinforzare la corsia destra dell’Audace Cerignola. Il club gialloblù ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Riccardo Spaltro, terzino destro classe 2000 nato a Roma, che si lega alla società per una stagione. Cresciuto nel vivaio della SPAL, Spaltro vanta già diverse esperienze nei campionati professionistici italiani, avendo vestito le maglie di Cavese, Renate, SPAL e Crotone. Un profilo giovane ma già rodato, in grado di offrire solidità difensiva e buone capacità di spinta sulla fascia.

A dare il benvenuto al nuovo acquisto è stato direttamente il presidente dell’Audace Cerignola, Nicola Grieco, che ha espresso soddisfazione per l’operazione e ha rivolto a Spaltro «un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro». Con questo innesto, la dirigenza gialloblù punta a rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dello staff tecnico in vista della prossima stagione, confermando l’intenzione di costruire un gruppo competitivo capace di affrontare al meglio le sfide del campionato.

L’arrivo di Spaltro rappresenta un tassello importante nel mosaico dell’Audace Cerignola, che continua a muoversi sul mercato per garantire qualità, equilibrio ed esperienza a una squadra che ambisce a confermarsi protagonista.