Cerignola, parte ufficialmente la stagione 2025/2026 al Monterisi

È suonato il primo campanello della nuova stagione per l’Audace Cerignola. Stamattina, allo stadio “Monterisi”, si è radunato il gruppo gialloblù agli ordini di mister Vincenzo Maiuri, pronto a guidare la squadra in un campionato che si preannuncia ricco di novità e con ambizioni differenti rispetto al recente passato. Tante le facce nuove viste sul campo: dall’attaccante Antonio Sabbatani al difensore Martin Cocorocchio, passando per il terzino Riccardo Spaltro e il giovane portiere Alfonso Rizzuto. Con loro, anche i giocatori rientrati dai prestiti. Non sono mancati però nomi assenti o in bilico: Galo Capomaggio, ormai promesso sposo della Salernitana, e Lorenzo Gonnelli, difensore che potrebbe presto lasciare Cerignola. A bordocampo anche Lorenzo Paolucci, infortunato, che ha seguito i compagni senza potersi allenare.

Giovedì 17 luglio la squadra partirà per il ritiro estivo a San Giovanni Rotondo, dove proseguirà la preparazione precampionato. È l’inizio di un percorso che segna una discontinuità rispetto alle ultime stagioni: la splendida cavalcata conclusasi a maggio resta un ricordo recente, ma gli obiettivi del club oggi guardano più alla costruzione di un nuovo progetto che alla rincorsa al vertice. «Ripartiamo con entusiasmo – ha dichiarato mister Vincenzo Maiuri ai microfoni – consapevoli che ci aspetta un campionato diverso, con sfide nuove e un contesto in evoluzione. La voglia di fare bene resta intatta: lavoreremo giorno dopo giorno per trovare la giusta identità e valorizzare i ragazzi, sia quelli esperti sia i giovani che stanno entrando in gruppo».

La piazza gialloblù è pronta a riaccendere la passione, tra curiosità per i nuovi acquisti e la voglia di scoprire quale sarà il volto dell’Audace nella stagione 2025/2026. Il viaggio è appena iniziato.