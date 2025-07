Comune di Foggia: al via 20 nuove assunzioni dal 1° agosto. In corso anche selezioni tramite mobilità esterna - ph SQ

FOGGIA – Si rafforza l’organico del Comune di Foggia. A partire dal prossimo 1° agosto, prenderà servizio un primo contingente di 20 nuove unità di personale, selezionate attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti di idonei alle procedure concorsuali bandite e concluse nel corso dello scorso anno. Si tratta della prima fase attuativa del Piano Assunzionale triennale 2025–2027, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 19 maggio 2025, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare la macchina amministrativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Nel dettaglio, le nuove assunzioni riguarderanno i seguenti profili:

3 Operatori Esperti

6 Istruttori Agenti di Polizia Locale

4 Istruttori Tecnici – Geometri

5 Istruttori Amministrativi

2 Istruttori Contabili

Si tratta di figure cruciali per il corretto funzionamento della macchina comunale, in settori strategici come la sicurezza urbana, l’edilizia pubblica, i servizi demografici e la gestione delle finanze. Altre 11 unità – risultate anch’esse idonee in differenti graduatorie – saranno assunte in una seconda fase, sempre in linea con le previsioni del Piano Assunzionale in vigore.

Mobilità esterna: selezioni in corso per altri 34 profili, già 14 idonei

Parallelamente, proseguono le procedure di mobilità esterna volontaria tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, finalizzate alla copertura di ulteriori 34 posti vacanti, di cui 31 profili dirigenziali e funzionali e 3 Operatori Esperti – Addetti ai Servizi Generali per l’Infanzia.

La selezione, disciplinata dalla Determina Dirigenziale n. 1143 del 13 giugno scorso, riguarda ben otto diversi profili professionali, articolati come segue:

3 Operatori Esperti

2 Funzionari Avvocati

2 Funzionari Specialisti della Vigilanza

11 Funzionari Tecnici

9 Funzionari Amministrativi

2 Funzionari Contabili

3 Funzionari Educatori Socio-Pedagogici

2 Funzionari Insegnanti

Al momento, 14 candidati sono già risultati idonei e potranno essere avviati alla presa di servizio non appena concluse le procedure di valutazione. In particolare, è già stato calendarizzato per il 24 luglio il colloquio di selezione relativo al profilo di Funzionario Contabile.

In caso di scoperture, si passerà a nuovi concorsi pubblici

A illustrare lo stato dell’arte è il dirigente del Settore Risorse Umane, Giuseppe Marchitelli, che spiega: «Qualora, al termine delle procedure di mobilità, uno o più posti dovessero rimanere vacanti, si procederà tempestivamente alla pubblicazione di nuovi bandi di concorso pubblico, nel rispetto della normativa vigente. La volontà dell’Amministrazione è quella di completare gli organici in modo stabile ed efficiente».

Sul fronte della dirigenza, lo stesso Marchitelli ha confermato che è stata già assunta la nuova Dirigente dell’Area Avvocatura, mentre è in fase conclusiva il procedimento per il reclutamento di un Dirigente Amministrativo, anch’esso attraverso procedura di mobilità esterna.

Patano: “Una svolta per l’organizzazione e i servizi. Grazie a chi ha lavorato con serietà e rigore”

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessora al Personale Daniela Patano, che ha sottolineato come queste assunzioni rappresentino non solo un adempimento normativo, ma un cambio di passo strutturale nella gestione del personale dell’Ente:

«Stiamo mantenendo tutti gli impegni presi con i cittadini e con i lavoratori. L’ingresso di nuove risorse – motivate, selezionate con rigore e professionalità – consentirà all’Amministrazione di alzare il livello dei servizi, migliorare le performance degli uffici e garantire risposte più tempestive e puntuali all’utenza».

«Ringrazio sinceramente il dirigente Marchitelli e tutta la struttura tecnica coinvolta – ha aggiunto Patano – per la serietà e la dedizione con cui hanno portato avanti questo processo complesso. A nome della sindaca Maria Aida Episcopo e di tutta la Giunta, rivolgo un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i nuovi assunti, che sono chiamati a essere parte attiva del cambiamento e della rinascita della nostra città».

Obiettivo: rafforzare la macchina amministrativa e guardare al futuro

Con l’attivazione di queste nuove assunzioni e con le prossime in arrivo, il Comune di Foggia compie un passo importante nella direzione della modernizzazione dell’organizzazione interna, puntando su competenze aggiornate, ricambio generazionale e valorizzazione delle risorse umane.

«La forza di un ente locale risiede nella qualità delle persone che lo compongono – ha concluso il sindaco Episcopo in una nota –. Vogliamo costruire un’amministrazione capace, accessibile e all’altezza delle sfide di oggi. Queste assunzioni non sono solo numeri: sono tasselli fondamentali per la costruzione di una Foggia più efficiente, più giusta e più vicina ai suoi cittadini».