Concorso pubblico per 3.839 posti negli Ambiti Territoriali Sociali: 7 unità a San Marco in Lamis

È stato ufficialmente indetto un concorso pubblico nazionale per il reclutamento di 3.839 unità di personale a tempo pieno e determinato (durata non superiore a 36 mesi) da destinare agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in tutta Italia. A comunicarlo è stato l’Assessore alle Politiche, Attività e Servizi sociali, prof. Paolo Soccio, che annuncia come sette nuove unità prenderanno servizio anche presso il Consorzio dei Servizi Sociali della città.

Il concorso, approvato dal Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n.159 del 20 giugno 2025, prevede l’inserimento di diverse figure professionali:

Funzionari amministrativi

Funzionari contabili – economico-finanziari / esperti di rendicontazione

Funzionari psicologi

Funzionari educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti

L’obiettivo è potenziare le risorse umane degli Ambiti Territoriali Sociali, per dare piena attuazione al sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla normativa.

Il bando di concorso è stato pubblicato ufficialmente alle ore 18.00 del 30 giugno 2025 sul portale InPA. Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online, entro le ore 23.59 del 30 luglio 2025, collegandosi al portale dedicato. Link al bando e alle candidature: Portale InPA. “Siamo soddisfatti – ha dichiarato il prof. Paolo Soccio – perché anche il nostro Consorzio potrà contare su sette nuove risorse che rafforzeranno l’operato quotidiano dei servizi sociali, a beneficio della comunità e dei più fragili».

Lo riporta Sanmarcoinlamis.eu