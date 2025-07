Ecoballe in fiamme a Manfredonia: attacchi al territorio o colpevoli ritardi dell'Amministrazione comunale?

Manfredonia, 17 luglio 2025. Una nuova ferita ambientale ha colpito il territorio di Manfredonia, dove, in meno di 48 ore, due gravi episodi hanno riportato sotto i riflettori il tema mai risolto dell’abbandono e della gestione dei rifiuti.

Prima un incendio nell’area dell’ex Lido Bagni di Romagna, poi, il giorno successivo, l’episodio più grave: le ecoballe abbandonate nella zona industriale ex DI/46 (D4E) PIP sono state incendiate.

La comunità è incredula. Le istituzioni parlano apertamente di “atti criminali premeditati”, non più semplici episodi di vandalismo. Ma la vicenda, per quanto inquietante, solleva anche una serie di domande, a cui è giusto chiedere risposte immediate.

Ricostruzione dei fatti

15 luglio 2025 : incendio di vaste proporzioni nella zona Ex Lido Bagni di Romagna. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, aggrediscono le ecoballe in attesa da tempo di una rimozione, sterpaglie e rifiuti, generando una nube tossica visibile a chilometri di distanza. Le cause sono ancora da accertare, ma non si esclude il dolo.

: incendio di vaste proporzioni nella zona Ex Lido Bagni di Romagna. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, aggrediscono le ecoballe in attesa da tempo di una rimozione, sterpaglie e rifiuti, generando una nube tossica visibile a chilometri di distanza. Le cause sono ancora da accertare, ma non si esclude il dolo. 16 luglio 2025: nuovo incendio, stavolta riuscito, nella zona industriale. Le ecoballe vengono date alle fiamme. Le istituzioni parlano di “disegno criminale contro la comunità”.

❓ Le domande inevase

C’è stato un dissequestro dell’area?

Se l’area era sotto sequestro, chi ha autorizzato l’accesso e perché non si è provveduto a mettere in sicurezza immediatamente i rifiuti pericolosi? Perché le ecoballe non sono state rimosse per tempo?

L’amministrazione comunale aveva conoscenza della presenza di rifiuti abbandonati da mesi. Quali atti concreti sono stati adottati per disporne la rimozione? È noto che, in casi urgenti, un ente locale può agire anche prima del riconoscimento ufficiale dei debiti fuori bilancio. Chi doveva vigilare sull’area industriale?

Mentre si attiva ora una vigilanza H24 sulla zona dei Bagni di Romagna, perché nulla era stato predisposto per la zona industriale, dove poi è scoppiato l’incendio più grave? Queste aree sono mappate nel piano di emergenza comunale?

Il piano comunale di protezione civile contempla la gestione dei rischi ambientali? E le aree con rifiuti pericolosi sono monitorate con regolarità?

È lodevole che l’Amministrazione comunale annunci ora l’attivazione della sorveglianza continua e la costituzione come parte civile nei procedimenti giudiziari. Ma tutto questo non può bastare, né cancellare ipotetiche responsabilità politiche e amministrative pregresse.

Chi doveva agire prima? Chi doveva vigilare sullo stato dei rifiuti abbandonati? Perché improvvisamente due incendi mirati delle ecoballe? E soprattutto, perché si è aspettato così tanto a rimuovere un pericolo noto?

FOTOGALLERY GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE, SEZIONE DI MANFREDONIA