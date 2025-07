di Redazione – 17 luglio 2025

Manutenzione, innovazione tecnologica e sicurezza. Sono queste le direttrici lungo cui si sta muovendo Ferrovie del Gargano, impegnata in un importante programma di adeguamento infrastrutturale lungo la tratta San Severo – Peschici Calenella, una delle linee ferroviarie più suggestive e complesse del Sud Italia.

Questa mattina, l’assessore regionale ai Trasporti Debora Ciliento ha effettuato un sopralluogo tecnico lungo il tracciato, accompagnata da dirigenti della società e amministratori locali. La visita ha interessato in particolare il tratto compreso tra San Severo, Rodi Garganico e Peschici, oggetto di recenti interventi mirati a migliorare la funzionalità e la sicurezza della linea.

Obiettivi europei e adeguamenti normativi

La tratta garganica, gestita da Ferrovie del Gargano, rientra nel più ampio quadro di armonizzazione del trasporto ferroviario europeo. Un processo iniziato con la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 112 del 15 luglio 2015. La norma stabilisce condizioni comuni per l’accesso alla rete ferroviaria e impone a gestori e imprese ferroviarie l’adozione di standard di interoperabilità e sicurezza.

Per adeguarsi a tali disposizioni, Ferrovie del Gargano ha avviato un corposo piano di interventi, in parte già ultimati e in parte in fase di completamento, in stretta collaborazione con la Regione Puglia.

Gli interventi principali: sicurezza, monitoraggio e tecnologia

Il cuore del piano riguarda sei interventi strategici, per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro, finanziati in gran parte con fondi FSC 2014-2020:

Implementazione del sistema di controllo marcia treno (SCMT) sulla tratta Ischitella–Peschici (€ 9.000.000), un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza della circolazione e l’interoperabilità con le reti ferroviarie nazionali;

Impianto di video-ispezione lungo le trincee (1.200 metri) per il monitoraggio dei movimenti franosi e la caduta massi (€ 300.000);

Sistema anti-intrusione per animali di grossa taglia , come bovini, a tutela della sede ferroviaria (€ 250.000);

Adeguamento dell’impianto RTB , con il potenziamento delle postazioni di controllo, inclusa la stazione di Sannicandro (€ 200.000);

Installazione di 11 stazioni di monitoraggio remoto per la gestione intelligente della rete (€ 200.000);

Soppressione di 11 passaggi a livello, considerati interferenze critiche per il pieno funzionamento dello SCMT (€ 2.000.000).

Quest’ultimo intervento, completato e collaudato già nel 2021, ha riguardato l’eliminazione di attraversamenti pubblici e privati non protetti, tra i km 26+166 e 63+574, permettendo così una piena integrazione del sistema di sicurezza marcia treno.

Una gara unica per un sistema integrato

I cinque interventi (dal n. 9 al 13) sono stati accorpati in un’unica gara pubblica, favorendo l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse. La base d’asta, inizialmente fissata a € 10.270.765, è risultata superiore all’importo dei fondi disponibili (€ 9.950.000), a causa dell’introduzione di un sistema di segnalamento evoluto rispetto al progetto iniziale. Il maggiore onere, circa 320.000 euro, è stato coperto direttamente da Ferrovie del Gargano.

Ad aggiudicarsi l’appalto è stato il raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) formato da Alstom Ferroviaria S.p.A., SITE S.p.A. e Tecnomatica S.r.l., con cui è stato sottoscritto il contratto il 26 settembre 2019 per un valore di € 10.260.746.

Ulteriori adeguamenti strutturali in stazione

Parallelamente, la società ha investito ulteriori 3 milioni di euro di fondi propri per interventi infrastrutturali nelle stazioni di Rodi Garganico, Vico San Menaio e Peschici Calenella. I lavori hanno riguardato l’adeguamento delle banchine, la riqualificazione degli accessi e la predisposizione per l’installazione dei nuovi impianti tecnologici, così da preparare le stazioni al futuro rinnovo completo dell’infrastruttura.

Un investimento per il territorio

Questa serie di interventi rappresenta un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione della mobilità ferroviaria sul promontorio garganico, un’area che combina esigenze turistiche, pendolarismo locale e tutela del paesaggio.

“La linea San Severo–Peschici è una dorsale strategica per lo sviluppo del Gargano – ha dichiarato l’assessore Ciliento –. Investire sulla sicurezza e sull’innovazione significa offrire un servizio migliore a residenti e visitatori, e rafforzare l’integrazione della Puglia nei circuiti europei del trasporto ferroviario”.

Ferrovie del Gargano prosegue così il proprio percorso di crescita e adeguamento, con l’obiettivo di rendere il servizio sempre più efficiente, sicuro e sostenibile. Un impegno che guarda al futuro, ma che parte da interventi concreti già in corso sul territorio.

