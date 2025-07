Manfredonia, 17 luglio 2025 – Si fa sempre più grave la situazione sanitaria dell’ospedale “San Camillo” di Manfredonia, al centro di forti critiche da parte della comunità locale e delle istituzioni cittadine. Dopo settimane di silenziosa attesa, Forza Italia Manfredonia – con l’On. Giandiego Gatta, il Circolo cittadino e i consiglieri comunali del partito – denuncia pubblicamente “il totale fallimento delle politiche sanitarie regionali e dell’ASL competente”, chiedendo le dimissioni immediate della Direzione Generale dell’ASL e della Direzione Sanitaria interna dell’ospedale.

Radiologia ancora inattiva, disagi e mancanza di servizi

Nel mirino delle critiche, l’annuncio – risalente al 6 giugno – dell’entrata in funzione del primo tavolo radiologico “entro metà luglio”. A oggi, però, i lavori appaiono ancora in fase indefinita e non ultimati. I pazienti con fratture, anche semplici, sono costretti a trasferirsi presso gli ospedali di Foggia o San Giovanni Rotondo per esami radiologici urgenti, con gravi disagi.

La struttura radiologica, si legge nella nota del gruppo consiliare di Forza Italia, “versa in uno stato di disorganizzazione cronica”, una condizione a cui la direzione sanitaria interna e quella generale non sembrano in grado di porre rimedio.

Caso grave al pronto soccorso: bimbo non accettato in codice rosso

Particolarmente allarmante quanto accaduto nel recente fine settimana presso il pronto soccorso: un bambino di meno di due anni, arrivato in codice rosso, non sarebbe stato né accolto né stabilizzato dal personale sanitario. I genitori, in mancanza di alternative, avrebbero dovuto contattare autonomamente il 118 per il trasferimento d’urgenza presso la Casa Sollievo della Sofferenza, a San Giovanni Rotondo, evitando così possibili conseguenze tragiche.

Bloccata per un mese la sala operatoria: condizionamento rotto

A completare il quadro di inefficienza, la prolungata inattività – per circa trenta giorni – della sala operatoria, resa inutilizzabile a causa del guasto dell’impianto di climatizzazione. Solo recentemente l’impianto è stato ripristinato, ma con settimane di ritardo e con notevole impatto sull’attività chirurgica e ortopedica ordinaria.

Richiesta di dimissioni immediate

“Non siamo più disposti a tollerare che il diritto fondamentale alla salute della nostra comunità venga sistematicamente calpestato – dichiarano i rappresentanti di Forza Italia – da una Direzione Generale che, con colpevole negligenza, continua a ignorare i reali bisogni dei cittadini e dei numerosi turisti presenti in città”.

Il gruppo politico chiede con fermezza le dimissioni immediate della Direzione Generale dell’ASL e della Direzione Sanitaria interna dell’ospedale “San Camillo”, denunciandone la manifesta incapacità di garantire servizi sanitari essenziali e di assicurare un livello minimo di assistenza alla popolazione locale.