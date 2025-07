Lucera, il sindaco mostra il drone con termocamera: «Abbiamo mancato i piromani per pochissimo»

LUCERA – «Contro la stupidità e la criminalità diffusa si può fare davvero poco, ma non ci arrendiamo». Così il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, in un video diffuso sui social, ha raccontato la rabbia e la frustrazione per non essere riuscito a fermare in tempo gli autori dell’incendio che lo scorso 8 giugno ha devastato la villa comunale. Il Comune di Lucera, come spiega lo stesso primo cittadino, è uno dei pochi in zona ad aver acquistato un drone dotato di termocamera: uno strumento in grado di rilevare focolai anche di piccole dimensioni e che può diventare prezioso per contrastare i piromani. «Grazie alla collaborazione con l’associazione Gavi di Lucera, che ringrazio di cuore – spiega Pitta – la domenica dell’incendio il drone ha sorvolato la villa e il bosco per tutta la mattina, fino alle 13. Purtroppo, però, i roghi sono stati appiccati un’ora dopo, alle 14. Li abbiamo mancati davvero per pochissimo».

Nel suo messaggio, il sindaco non ha risparmiato una stoccata a chi, anche in queste ore, ha accusato l’amministrazione comunale di inerzia. «Mi fa specie sentire alcuni politologi locali, noti per i loro pessimi risultati amministrativi, dire che non facciamo nulla. Sanno benissimo che stiamo facendo più di chiunque altro prima di noi», sottolinea Pitta. E conclude con un appello alla cittadinanza: «Lo so, non è servito a nulla, ma continueremo a lottare in silenzio contro ogni forma di inciviltà. Vi prego, dateci una mano».

Lo riporta Foggiatoday.it