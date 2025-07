Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato l’aggiornamento al 30 giugno 2025 del Piano dei Flussi di Cassa per l’anno in corso. La decisione, assunta dalla dirigente del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Maricarmen Distante, è stata formalizzata con la determinazione n. 1326, datata 17 luglio 2025.

Il Piano dei Flussi di Cassa rappresenta uno strumento essenziale per la gestione finanziaria dell’ente locale, consentendo di pianificare in modo dettagliato le entrate e le uscite di cassa durante l’anno. L’aggiornamento è stato predisposto in linea con le normative vigenti, tra cui il Decreto-Legge n. 155/2024, che impone agli enti locali di adottare annualmente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi, aggiornato trimestralmente.

La revisione semestrale tiene conto del fondo iniziale di cassa, delle movimentazioni effettive registrate nei primi sei mesi dell’anno e delle previsioni per i trimestri successivi, suddivise per codici SIOPE di entrata e uscita. Vengono così monitorati i flussi finanziari derivanti dalle attività operative, di investimento e di finanziamento, per assicurare una gestione trasparente e coerente con le risorse disponibili.

L’aggiornamento al 30 giugno 2025 fa seguito alla precedente adozione del Piano annuale, deliberata dalla Giunta Comunale lo scorso 28 febbraio. Come previsto dalla normativa, il documento è stato trasmesso anche al Collegio dei Revisori Contabili per le opportune verifiche.

La dirigente Distante ha inoltre confermato l’impegno a comunicare alla Giunta gli aggiornamenti trimestrali futuri, garantendo così un costante monitoraggio della situazione finanziaria dell’ente.