Manfredonia. Grave incidente lungo viale Miramare: investito anziano

Manfredonia, 17 luglio 2025. Incidente stradale ieri sera, verso la mezzanotte, lungo viale Miramare a Manfredonia.

Un anziano, le cui condizioni sono stabilizzate, sarebbe stato investito da uno scooter, causando preoccupazione tra i presenti.

I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. L’ambulanza, arrivata in pochi minuti, ha trasportato l’anziano all’ospedale locale dove attualmente è monitorato.

La lettera di un cittadino

“Buongiorno Stato Quotidiano, desidero esprimere un sentito ringraziamento al soccorritore in servizio a Zapponeta, che – da quanto ho capito – si è presentato al telefono al 118 e ieri sera, pur essendo libero dal servizio, è intervenuto con grande prontezza e professionalità per soccorrere un anziano investito in via Miramare. Nonostante fosse fuori servizio, ha saputo gestire la situazione con grande competenza: ha messo in sicurezza il paziente, ha allertato immediatamente la centrale operativa, che ha poi inviato un’ambulanza. I soccorritori giunti sul posto, insieme al collega che era già presente, si sono dimostrati eccellenti anche in assenza del medico a bordo.

Vorrei però segnalare, con rammarico, la scarsa collaborazione di alcuni nostri concittadini, che – nonostante il paziente fosse a terra e un soccorritore stesse prestando aiuto – continuavano a transitare in auto, facendo addirittura lo slalom tra le persone.

Grazie a questo “angelo” che, pur essendo con la famiglia, non ha esitato a fermarsi per prestare soccorso, ed è andato via solo dopo essersi assicurato che l’anziano fosse stato affidato in mani sicure. Il suo gesto dovrebbe essere d’esempio per tutti.”