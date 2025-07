Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato, con la determinazione dirigenziale n. 1321 del 16 luglio 2025, l’assunzione a tempo determinato di dieci nuovi agenti di Polizia Locale mediante lo scorrimento della graduatoria concorsuale del Comune di Foggia. La decisione rientra nell’ambito del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nello specifico nella sezione dedicata al fabbisogno del personale.

Il provvedimento è stato adottato dal dirigente del Settore I – Risorse Umane e Sviluppo Economico, Tommaso Gioieni, sulla base delle previsioni contenute nella deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 9 maggio 2025, che ha aggiornato il piano delle assunzioni dell’Ente.

Collaborazione istituzionale

La procedura adottata dal Comune di Manfredonia prevede l’utilizzo di graduatorie già esistenti presso altri enti pubblici, una modalità consentita dalla normativa vigente e sostenuta dalla giurisprudenza amministrativa in quanto maggiormente economica ed efficiente rispetto all’indizione di nuovi concorsi. A tal fine, l’Amministrazione ha interpellato i Comuni della provincia di Foggia e l’Amministrazione provinciale per verificare la disponibilità di graduatorie valide per il profilo di “istruttore agente di polizia locale”.

L’unico riscontro positivo è giunto dal Comune di Foggia, che ha messo a disposizione la propria graduatoria relativa a un concorso pubblico per 18 posti, approvata con determinazione dirigenziale n. 161 del 29 gennaio 2025. La disponibilità riguarda gli idonei collocati tra il 34° e il 54° posto in graduatoria.

Approvazione della convenzione

Contestualmente, il Comune di Manfredonia ha approvato lo schema di convenzione trasmesso dal Comune di Foggia, che disciplina l’utilizzo della graduatoria e i rapporti tra le due amministrazioni. La convenzione ha validità limitata alla durata della graduatoria stessa, in linea con quanto stabilito dalle norme in materia e dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta n. 96/2023.

Il provvedimento evidenzia come l’adozione di graduatorie esterne consenta non solo una gestione più economica delle risorse pubbliche, ma anche una risposta più rapida alle esigenze organizzative dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità ed efficienza amministrativa sanciti dall’articolo 97 della Costituzione.

Impegni e trasparenza

La determinazione, firmata digitalmente e pubblicata all’Albo Pretorio online il 17 luglio 2025, rimarrà visibile per 15 giorni consecutivi. Inoltre, ai sensi della normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013), i dati relativi all’atto saranno consultabili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Manfredonia.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dell’organico della Polizia Locale e il rafforzamento della sicurezza urbana, in un’ottica di razionalizzazione delle spese e valorizzazione delle sinergie intercomunali. L’ingresso dei nuovi agenti, seppur con contratto a tempo determinato, contribuirà a garantire una presenza più capillare sul territorio, migliorando la qualità dei servizi erogati alla cittadinanza.