"Manfredonia, non saranno spostati i cani del Comune"

Manfredonia, 17 luglio 2025 – I cani accuditi dall’ENPA nel canile rifugio di Manfredonia non saranno trasferiti. In meno di 24 ore è stato risolto il confronto tra il Comune e l’Ente Nazionale Protezione Animali, che nelle ultime ore aveva lanciato l’allarme per il possibile spostamento degli animali.

Grazie a un confronto diretto tra il Direttore Generale di ENPA, Michele Gualano, e l’assessora comunale con delega alla tutela degli animali, Maria Teresa Valente, si è arrivati a una soluzione condivisa e positiva. L’assessora si è mostrata fin da subito disponibile e attenta alle esigenze manifestate dall’Ente, con l’obiettivo comune di tutelare il benessere degli animali coinvolti.

Nella giornata di ieri, la Giunta comunale ha approvato una delibera importante che mette fine all’incertezza: è stato infatti dato mandato alla dirigente della Polizia Locale di avviare con urgenza tutte le procedure necessarie per bandire una nuova gara pubblica, finalizzata all’assegnazione del servizio di canile sanitario e rifugio, il cui affidamento era scaduto lo scorso gennaio. Contestualmente, sono state approvate anche le linee guida per lo svolgimento della gara.

Nel frattempo, per evitare una brusca interruzione del servizio e soprattutto per garantire la continuità nella gestione e nella cura degli animali, l’Amministrazione comunale ha proposto a ENPA una proroga tecnica del servizio per ulteriori quattro mesi, a partire dal 29 luglio prossimo. La proposta prevede un adeguamento economico in linea con il Regolamento vigente della Regione Puglia.

ENPA ha accettato la proroga, ponendo come priorità assoluta l’interesse degli animali. “È una scelta responsabile – ha dichiarato il Direttore Gualano – che ci consente di evitare trasferimenti stressanti e del tutto evitabili per i cani ospitati, e allo stesso tempo ci permette di continuare a garantire, seppure temporaneamente, cure e assistenza adeguate.”

Dopo giorni di tensione e preoccupazione per il futuro del rifugio, si chiude così positivamente una vicenda che aveva mobilitato associazioni, volontari e cittadini. ENPA ha espresso il proprio apprezzamento all’Amministrazione comunale, e in particolare all’assessora Valente, “per l’ascolto, la disponibilità e la scelta di collaborazione nell’interesse esclusivo degli animali”.

Il rifugio ENPA di Manfredonia potrà quindi continuare la sua attività, almeno fino alla conclusione della nuova gara, garantendo ai cani ospitati un ambiente familiare, cure veterinarie e una quotidianità serena.