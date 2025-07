MANFREDONIA – 16 luglio 2025. La Giunta Comunale, riunitasi nel pomeriggio di mercoledì presso il Palazzo di Città sotto la presidenza del sindaco Domenico La Marca, ha approvato all’unanimità una delibera fondamentale per la gestione del randagismo: avviata la procedura per individuare un nuovo soggetto gestore del servizio di canile sanitario e rifugio e, parallelamente, sono state gettate le basi per la realizzazione di un canile comunale.

L’iniziativa nasce dalla necessità di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 2/2020 e dal Regolamento Regionale n. 14/2023, che impongono ai Comuni pugliesi di dotarsi di strutture idonee per la cura, la custodia e l’identificazione dei cani randagi, oltre alla promozione dell’adozione.

Attualmente, il Comune di Manfredonia non dispone di un proprio canile e si avvale dei servizi di strutture private. L’attuale contratto con l’ENPA – prorogato fino al 28 luglio 2025 – ha reso necessaria una nuova pianificazione a medio-lungo termine.

Affidamento del servizio e nuova gara pubblica

La delibera prevede l’avvio immediato della procedura di gara pubblica per affidare per 14 mesi il servizio a un soggetto esterno, pubblico o privato, secondo le linee guida regionali. Nelle more dell’espletamento della gara, sarà garantito un servizio transitorio della durata di quattro mesi per la gestione di 200 cani, assicurando la continuità di un servizio definito «obbligatorio e prioritario» dall’amministrazione.

In programma un canile comunale entro 18 mesi

Elemento centrale della delibera è la volontà dell’Amministrazione di superare la dipendenza da strutture private e dotarsi di un canile comunale su suolo pubblico. È già stata individuata un’area recintata nei pressi dell’ex discarica di Conte di Troia, su cui saranno effettuate le verifiche tecniche, urbanistiche e ambientali. Se ritenuta non idonea, sarà immediatamente ricercata un’alternativa.

L’obiettivo è completare la realizzazione del canile comunale entro 18 mesi, rafforzando trasparenza, controllo pubblico e razionalizzazione della spesa. Il costo fisso giornaliero previsto per ogni cane ospitato in strutture private è pari a 5,10 euro, IVA inclusa, come stabilito dal Regolamento Regionale. Una spesa significativa, che l’Amministrazione punta a ridurre nel medio termine.

Copertura finanziaria assicurata

La delibera dà anche atto della copertura finanziaria già stanziata nei capitoli PEG 5740 e 5737 del bilancio comunale 2025-2027. Le risorse previste sono così distribuite: