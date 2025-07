“Oi vita mia”: Pio e Amedeo girano il loro film tra Vieste e San Giovanni Rotondo

Si intitola “Oi vita mia” (titolo provvisorio) il primo lungometraggio diretto dal duo foggiano Pio e Amedeo, attualmente in lavorazione sul Gargano. Dopo le prime giornate di riprese girate a Vieste il 15 e 16 luglio, il set si è spostato a San Giovanni Rotondo, dove, oltre ai due noti comici, è presente anche una leggenda della comicità italiana: Lino Banfi. Il film racconta la storia di due uomini che gestiscono, rispettivamente, un centro di recupero per giovani e un centro per anziani. Le due realtà, per motivi organizzativi, si ritrovano a condividere la stessa struttura, dando vita a una nuova e inaspettata “famiglia”. Nel corso della storia, durante una vacanza dei due centri, è prevista anche una visita ai luoghi legati a San Pio.

Le scene interne alla chiesa, tuttavia, non saranno girate a San Giovanni Rotondo, a causa del mancato consenso da parte dei frati Cappuccini, ma saranno ricostruite a Vieste. Per ricreare l’atmosfera giusta, nei giorni scorsi in Piazza Padre Pio è stata installata una grande scritta scenografica: “Benvenuti a San Giovanni Rotondo”. I due comici hanno anche incontrato il sindaco Filippo Barbano (immortalato in una foto di rito) e i ragazzi dell’associazione “Il mondo che vorrei”, confermando ancora una volta il forte legame con il territorio. “Oi vita mia” arriverà sul grande schermo nei primi mesi del 2026.

Lo riporta ilfattodelgargano.it