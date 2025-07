È un Pezzella motivato e diretto quello che si è presentato ai microfoni di Telesveva, pronto a raccogliere la sfida Manfredonia. Il nuovo tecnico dei sipontini non nasconde la propria soddisfazione per l’incarico ricevuto, consapevole però delle difficoltà e delle responsabilità che lo attendono in una stagione che si preannuncia tutt’altro che semplice.

“Non ho avuto dubbi: qui c’è storia e passione”

“Manfredonia rappresenta una piazza importante nel panorama calcistico del sud Italia. Quando ho ricevuto la chiamata del direttore, non ho avuto esitazioni. Ho sentito subito che questa poteva essere la scelta giusta – ha spiegato Pezzella –. Per me è un motivo d’orgoglio poter lavorare in una realtà del genere, dove si respira calcio vero, con una tifoseria calda, esigente, ma capace di fare la differenza”.

Il girone H della Serie D, che si conferma ogni anno tra i più competitivi e affascinanti dell’intera categoria, non spaventa il nuovo allenatore, che anzi lo considera un ulteriore stimolo: “Ci attende un campionato impegnativo, con tante squadre attrezzate e realtà blasonate. Ma è proprio questo il bello: misurarsi ogni domenica con avversari tosti, in stadi pieni, con tifo e pressione. È quello che vogliamo vivere”.

Niente illusioni, solo lavoro

Con un tono pacato ma deciso, Pezzella ha voluto subito mettere in chiaro le sue intenzioni: niente proclami, niente promesse fuori luogo. Solo dedizione, sudore e lavoro quotidiano: “Non dobbiamo creare false aspettative. Il nostro primo obiettivo deve essere la salvezza. Per raggiungerla serve una squadra compatta, motivata e consapevole delle difficoltà. L’entusiasmo non si accende con le parole, ma con i fatti, con l’impegno sul campo”.

Un passaggio è stato riservato anche al presidente, recentemente deluso da alcune tensioni con la tifoseria: “Il presidente ha investito tanto, ci crede. È normale che voglia vedere la città unita attorno alla squadra. Tocca a noi guadagnarci nuovamente il sostegno della gente. Lo faremo con l’umiltà e la voglia di far bene. Dobbiamo ritrovare compattezza”.

Mercato: idee chiare e volti noti

Il calciomercato del Manfredonia è in piena attività e Pezzella si sta muovendo insieme alla società per costruire un gruppo competitivo. Tra ritorni graditi e possibili nuovi innesti, il tecnico ha fatto il punto senza nascondere l’interesse per alcuni profili specifici.

“Conosco molto bene Giacobbe, ho avuto modo di giocarci insieme. È un ragazzo che a Manfredonia ha dato tanto e che ha dimostrato un fortissimo senso di appartenenza. Questo per me è fondamentale. Chi arriva qui deve farlo con convinzione, sapendo che ci sarà da lottare ogni giorno. Non siamo in una realtà facile, chi accetta questa sfida deve sapere a cosa va incontro”.

Sul fronte trattative, è praticamente fatta per il ritorno di Balba, mentre Babaj ed Hernaiz sono due nomi seguiti con attenzione. Sull’eventuale arrivo di Ceparano, Pezzella ha lasciato intendere che l’affare potrebbe concretizzarsi a breve: “Ceparano è un giocatore che conosco bene, l’ho allenato in passato. È un elemento che può darci qualità, equilibrio e personalità in mezzo al campo. Stiamo lavorando per portarlo qui, sarebbe un rinforzo importante”.

Costruire un’identità

Oltre ai nomi e alle operazioni di mercato, Pezzella ha voluto sottolineare la sua idea di calcio, fondata su principi chiari: “Voglio una squadra organizzata, che sappia soffrire ma anche proporre gioco. Non possiamo permetterci di essere passivi. Servono giocatori pronti al sacrificio, alla corsa, al pressing. L’identità di un gruppo si costruisce nel lavoro quotidiano, e su questo non transigerò”.

Un nuovo ciclo con basi solide

Con Pezzella in panchina, il Manfredonia apre un nuovo ciclo, basato su idee chiare, scelte mirate e una rinnovata voglia di coinvolgere l’ambiente. L’obiettivo primario resta la permanenza in categoria, ma l’attenzione alla costruzione di un progetto tecnico credibile lascia ben sperare anche per il futuro.

“La piazza deve tornare ad appassionarsi – ha concluso Pezzella –. So che non sarà facile, ma con il lavoro e i risultati potremo riconquistare la fiducia della gente. Questo è il mio impegno. Il resto lo dirà il campo”.