MONTE SANT’ANGELO – La sanità in Puglia, e in particolare nelle aree interne come Monte Sant’Angelo, continua a vivere una fase di profonda criticità. A denunciarlo è il coordinamento locale di Forza Italia, che attraverso una nota evidenzia le numerose carenze che mettono quotidianamente a dura prova la salute e il benessere dei cittadini.

Secondo quanto riportato, l’ultimo Rapporto CREA Sanità confermerebbe le difficoltà strutturali del sistema sanitario regionale, con performance ben al di sotto degli standard di qualità e forti penalizzazioni per le comunità montane.

Tra le problematiche più gravi segnalate a livello locale, spicca la chiusura del Centro Dialisi, attivato nel 2012 ma oggi ancora inspiegabilmente inattivo, nonostante la presenza di diversi pazienti bisognosi di trattamenti regolari. “Una situazione assurda – denunciano da Forza Italia – che obbliga i malati a lunghi viaggi verso Manfredonia o San Giovanni Rotondo, con disagi fisici, economici e psicologici per loro e per le famiglie.”

Anche i servizi riabilitativi, riattivati durante una precedente amministrazione comunale, risultano oggi in una situazione poco chiara. L’offerta, ritenuta essenziale per garantire continuità terapeutica ai pazienti, sembra non ricevere l’attenzione necessaria. “Nel nostro territorio, i servizi di riabilitazione non possono essere trattati come un lusso. Sono una necessità.”

Al centro della protesta anche le condizioni del punto di sosta dell’ambulanza 118, considerato inadeguato per le esigenze del personale e dei pazienti. Nei periodi estivi e invernali, la mancanza di una struttura climatizzata o coperta renderebbe difficile garantire un servizio di emergenza efficiente e sicuro. “Servono strutture idonee per garantire operatività e sicurezza.”

Criticità emergono anche sul fronte del trasporto sanitario secondario. Nonostante la presenza di personale – con cinque autisti e turni che prevedono anche la doppia presenza infermieristica – il servizio viene giudicato non pienamente operativo. Forza Italia chiede una riorganizzazione urgente, capace di assicurare maggiore continuità e tempestività.

Ulteriori preoccupazioni riguardano infine la gestione delle ambulanze durante eventi privati o pubblici. “Se è giusto garantire sicurezza durante le manifestazioni, è altrettanto fondamentale che questo non comprometta la capacità di risposta nelle emergenze reali. Serve un potenziamento del parco mezzi e delle risorse.”

La situazione è aggravata dalla conformazione montana del territorio, che rende gli spostamenti più complessi, specie in inverno, e aumenta l’urgenza di garantire servizi sanitari di prossimità. Forza Italia richiama l’attenzione sulle normative nazionali, in particolare l’art. 44 della Costituzione e la legge 97/1994, che prevedono misure specifiche per i territori montani, con l’obbligo di tutelare i servizi essenziali.

“La salute non può essere vittima di tagli lineari o di logiche ideologiche. È tempo di restituire ai cittadini di Monte Sant’Angelo ciò che spetta loro per diritto. Servono risposte immediate e un piano sanitario credibile, in grado di mettere al centro il territorio e i suoi bisogni.”

È questo l’appello lanciato da Forza Italia Monte Sant’Angelo, che chiede l’apertura immediata di un confronto istituzionale e l’avvio di un percorso concreto di potenziamento dell’offerta sanitaria locale.