SP 77, al via i lavori urgenti di messa in sicurezza tra Manfredonia e Cerignola: “Viabilità prioritaria per lo sviluppo del territorio”

Manfredonia, 17 luglio 2025 – Sono iniziati lunedì 14 luglio i lavori urgenti di messa in sicurezza sulla Strada Provinciale n. 77, una delle arterie strategiche più importanti della Capitanata. L’intervento riguarda il tratto compreso tra il km 0+000 e il km 8+150, che collega Manfredonia con Cerignola e consente un accesso diretto al casello autostradale della A14 di Cerignola Est.

I lavori prevedono il rifacimento completo del manto stradale, la sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale e il miglioramento delle condizioni generali di sicurezza. L’intervento rientra nell’ambito dell’Accordo Quadro D.M. n.123 per l’annualità 2024 e rappresenta una risposta concreta alle criticità riscontrate da tempo lungo la tratta, sottoposta a un traffico intenso di mezzi leggeri e pesanti.

Per contenere al massimo i disagi alla circolazione, l’esecuzione delle opere è stata programmata nelle ore serali, nella fascia compresa tra le 17:00 e le 24:00, in modo da ridurre l’impatto sulla mobilità quotidiana, soprattutto nei periodi di maggior affluenza turistica.

Un’infrastruttura chiave per la mobilità e il turismo

Il tratto interessato dai lavori fa parte di un sistema infrastrutturale più ampio che sarà oggetto, nei prossimi mesi, di ulteriori interventi nell’ambito del progetto “CIS Capitanata – Viabilità a servizio del distretto turistico del Gargano”. Un progetto ambizioso, destinato a migliorare l’accessibilità e la qualità della rete stradale in un’area di forte attrattiva turistica e di rilevanza economica per tutta la provincia di Foggia.

“Sulla SP 77 non si tratta solo di manutenzione, ma di visione strategica – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti –. Questa arteria è un collegamento vitale tra l’area garganica e l’asse autostradale adriatico, ed è fondamentale per la mobilità dei cittadini, per il trasporto delle merci e per lo sviluppo del turismo. Questi lavori sono un primo passo, ma già nelle prossime settimane daremo seguito a interventi ancora più strutturali grazie alle risorse del Contratto Istituzionale di Sviluppo.”

Un impegno concreto per il territorio

La Provincia di Foggia, attraverso il settore Viabilità, ha messo in campo una programmazione puntuale e tempestiva per intervenire sulle tratte più critiche della rete viaria, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e comfort di viaggio.

“Investire sulla viabilità – ha aggiunto Nobiletti – significa investire sull’economia, sulla sicurezza e sulla qualità della vita. Come Provincia, stiamo lavorando con grande impegno per recuperare anni di ritardi accumulati sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle nostre strade. Interventi come quello sulla SP 77 sono il frutto di una programmazione finalmente attenta alle esigenze reali del territorio.”

Il presidente ha inoltre ringraziato gli uffici tecnici, le imprese coinvolte e tutti gli operatori impegnati sul campo per il lavoro svolto, sottolineando come la scelta di eseguire i lavori nelle ore serali sia stata determinante per ridurre i disagi ai cittadini, soprattutto in un periodo in cui il traffico sulla tratta è particolarmente elevato per la stagione estiva.

Sguardo al futuro

I lavori in corso sono solo l’inizio di un percorso più ampio. Il progetto “CIS Capitanata” prevede il completamento funzionale della SP77 (ex SS45) con interventi strutturali che interesseranno l’intera tratta, migliorandone geometria, sicurezza e fluidità.

“Questa Provincia – ha concluso Nobiletti – vuole tornare ad avere un ruolo da protagonista nello sviluppo della Capitanata. Per farlo, è indispensabile che le nostre strade siano all’altezza delle sfide moderne: connesse, sicure e sostenibili.”