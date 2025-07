La comandante dei carabinieri forestale di Siena, la sottufficiale Laura Grillo, 28 anni, originaria della Puglia, è stata trovata priva di vita nella caserma di Radda in Chianti (Siena) mercoledì sera. Sono in corso accertamenti sul decesso. Tra le ipotesi non è esclusa anche quella del suicidio. “Desidero esprimere il mio cordoglio per la tragica scomparsa. Ai familiari, ai colleghi e all’Arma la mia vicinanza in questo momento di dolore”, dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Profondo cordoglio per la scomparsa della 28enne è stato espresso anche dal Nuovo sindacato carabinieri. “Laura – afferma il segretario nazionale Vincenzo Incampo – era una giovane carabiniera di grande valore, stimata per la sua professionalità, il senso del dovere e l’impegno quotidiano nella tutela del territorio e della legalità: la sua morte rappresenta una perdita dolorosa per tutta la comunità dell’Arma”.

“In attesa che le autorità competenti chiariscano le circostanze dell’accaduto – aggiunge – rinnoviamo l’impegno nel promuovere sempre maggiore attenzione al benessere psicologico del personale, affinché nessun collega si senta mai solo di fronte alle difficoltà”.

“Chiediamo con forza – sottolinea – che vengano potenziati i servizi di supporto psicologico e che si favorisca la cultura dell’ascolto superando ogni stigma legato alle richieste d’aiuto”. “Alla famiglia di Laura, ai suoi colleghi e a tutti coloro che le hanno voluto bene – conclude il segretario nazionale del Nuovo sindacato carabinieri – vanno il nostro pensiero più sincero e la massima vicinanza in questo momento di immenso dolore”.