Vieste e il turismo: non basta più un agosto affollato

Vieste, 17 luglio 2025 – Perla del Gargano, Vieste continua a vivere nel ricordo dei fasti turistici di un tempo, aggrappata a un modello stagionale ormai superato. Il cuore pulsante del turismo locale resta agosto, mese in cui la città si trasforma in una meta affollata e vivace, ma che da solo non può più sostenere un’economia turistica duratura. A fronte di un’estate che esplode solo in alta stagione, mancano strategie efficaci per allungare il calendario delle presenze e costruire un’offerta strutturata e moderna.

Dietro l’apparente vitalità agostana, si cela un problema che affligge da anni il tessuto economico e sociale della città: la mancanza di una visione a lungo termine. Mentre molte località italiane e del Mediterraneo puntano da tempo sulla destagionalizzazione, su esperienze diversificate e su una promozione capillare, Vieste resta ferma, prigioniera di una routine turistica ormai prevedibile. Il turismo si accende a fine luglio, raggiunge il picco nel mese di agosto, e poi si spegne rapidamente, lasciando alle spalle un’economia che arranca e un territorio che si svuota.

Una politica turistica ferma alle apparenze

A essere sotto accusa è, in primis, l’Amministrazione comunale guidata dal movimento “Vieste sei tu”, che sembra puntare più sulla comunicazione social che su una reale programmazione strategica. Post celebrativi, foto suggestive e storytelling ottimistico non bastano a coprire le carenze strutturali della macchina turistica locale. Manca una pianificazione culturale che valorizzi anche i mesi di bassa stagione, così come una visione sinergica tra pubblico e privato in grado di trasformare Vieste in una destinazione viva e attrattiva per 8-10 mesi l’anno.

La primavera e l’autunno restano stagioni trascurate. Eventi culturali e sportivi sono sporadici, spesso poco promossi e quasi mai inseriti in un disegno organico. Le potenzialità per sviluppare un turismo esperienziale – dai cammini naturalistici ai percorsi enogastronomici, dalle attività outdoor ai circuiti artistici e storici – sono enormi, ma poco sfruttate.

Il silenzio del settore privato

Non meno grave è l’atteggiamento del Consorzio Gargano Mare, che dovrebbe rappresentare gli interessi degli operatori turistici del territorio. Invece di guidare il cambiamento, proporre iniziative congiunte e sviluppare campagne di marketing mirate, il consorzio appare sempre più come un soggetto passivo, privo di spinta innovativa. Nessuna reale progettualità condivisa, nessun piano promozionale a lungo termine, nessun accordo strutturato con tour operator nazionali e internazionali.

Il turismo moderno richiede una governance integrata, capace di unire istituzioni, imprenditori, associazioni e cittadini. Invece, a Vieste si continua a lavorare in ordine sparso, senza fare sistema, senza sfruttare appieno gli strumenti digitali, senza pensare al turismo come a un ecosistema complesso che ha bisogno di pianificazione, formazione e visione.

Numeri e realtà: il divario tra narrazione e dati

Il racconto autocelebrativo che accompagna puntualmente la stagione estiva mal si concilia con i numeri reali. I dati evidenziano come la stragrande maggioranza delle presenze turistiche sia concentrata nelle quattro settimane centrali di agosto. Giugno resta un mese debole, luglio parte con lentezza, settembre crolla rapidamente. E nei mesi restanti, Vieste rischia l’abbandono, con conseguenze negative sull’economia locale, sull’occupazione e sulla qualità della vita.

Il turismo mordi e fuggi porta con sé una pressione insostenibile su infrastrutture, servizi pubblici e ambiente, senza garantire un ritorno proporzionato. L’assalto ferragostano, invece di essere il punto di forza, è diventato la zavorra di un sistema che non riesce a evolversi.

Vieste ha tutte le carte in regola per essere una destinazione turistica di primo piano 365 giorni l’anno. Ha un patrimonio naturale straordinario, una storia millenaria, una posizione strategica e un’identità forte. Ma serve un cambio di passo. Servono investimenti in formazione, innovazione e promozione. Servono strategie di medio-lungo periodo, e un’Amministrazione capace di ascoltare, coinvolgere e costruire. Serve una rete tra operatori, capace di sviluppare prodotti turistici integrati e offerte mirate, in grado di attrarre anche fuori stagione.

Vieste merita di più

Vieste merita di più di un agosto affollato e una narrazione autoreferenziale. Merita una politica turistica all’altezza delle sfide contemporanee, che non si limiti a inseguire l’emergenza estiva ma che sappia progettare il futuro. Merita operatori che credano nella qualità, nella sostenibilità, nella professionalizzazione del settore. Merita un’identità turistica che vada oltre la cartolina da condividere sui social.

È tempo di porsi le domande giuste. Perché Vieste non riesce a trattenere i turisti fuori da agosto? Perché non intercetta il turismo internazionale? Perché il turismo culturale, naturalistico, sportivo ed enogastronomico rimane marginale?

Le risposte ci sono. Ma finché chi governa continuerà a non volerle ascoltare, Vieste resterà prigioniera di un modello stanco. E agosto non basterà più.

Forza Italia Vieste