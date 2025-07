Vieste, quel divano nel centro storico che diventa virale

VIESTE – In una stagione che ogni anno porta nel cuore del Gargano frotte di turisti, selfie e scorci da cartolina, questa volta a rubare la scena non è stata un’antica chiesa o un vicolo pittoresco, ma… un divanetto.

Da un’idea dell’imprenditore Vincenzo Piemontese, posizionato – o, meglio, abbandonato – nel pieno del centro storico, il piccolo sofà sta attirando sguardi curiosi, risate, qualche scatto per Instagram e anche qualche domanda di troppo: chi lo ha portato fin lì? E, soprattutto, perché? Di certo non parliamo di un’installazione artistica approvata dal Comune, ma la sua presenza ha innescato qualcosa che somiglia molto a un esperimento sociale. È bastato che rimanesse lì per qualche giorno perché i passanti iniziassero a fermarsi, a sedersi, a scattare foto e a condividere l’insolito “salotto” a cielo aperto sui social, trasformando un semplice oggetto dimenticato in una piccola celebrità urbana.

Qualcuno scherza definendolo “l’ultima trovata dell’arredo urbano pugliese”; altri lo considerano l’ennesimo segnale di incuria. Ma, in fondo, il fascino di questo divanetto sta proprio nella sua ironica contraddizione: un oggetto domestico per eccellenza che finisce per diventare simbolo improvvisato del vivere la piazza, tra storia, turismo e un pizzico di genialità casuale. Resta da capire quanto ancora durerà la sua permanenza e se le autorità interverranno per rimuoverlo.

Nel frattempo, però, a Vieste c’è chi si gode la scena, seduto su quel divanetto con vista sul centro storico, pronto a raccontare l’aneddoto agli amici come una piccola, colorata follia dell’estate garganica.