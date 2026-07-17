È morto all’ospedale San Paolo di Savona il ragazzo di 15 anni rimasto folgorato nella serata di giovedì 16 luglio all’interno del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane, residente a Saronno, era in Liguria per trascorrere un periodo di vacanza insieme a un amico e alla famiglia di quest’ultimo.

L’incidente si è verificato intorno alle 23, mentre il quindicenne stava utilizzando il “Calciometro”, un’attrazione nella quale i partecipanti devono colpire un pallone per misurare la potenza del tiro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica dopo essere entrato in contatto con una parte della struttura.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile corto circuito causato dall’acqua, dopo un acquazzone che aveva interessato la zona poco prima dell’incidente. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto una scarpa per calciare il pallone a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato al momento del contatto con l’impianto.

Le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Bianca di Spotorno, che hanno effettuato per circa tre ore le manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Savona. Nonostante i tentativi dei medici, il quindicenne è deceduto nella mattinata del 17 luglio.

Dopo la tragedia sono scattate le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. La polizia locale ha posto sotto sequestro l’attrazione coinvolta, mentre il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha disposto con un’ordinanza la chiusura del Luna Park, in attesa delle verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di sicurezza e messa a terra delle giostre.

Lo riporta leggo.it.