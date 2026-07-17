Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // 15enne muore folgorato al Luna Park: sequestrata la giostra

SAVONA FOLGORATO 15enne muore folgorato al Luna Park: sequestrata la giostra

Il quindicenne stava utilizzando il “Calciometro”, un’attrazione nella quale i partecipanti devono colpire un pallone per misurare la potenza del tiro

Ambulanza

15enne muore folgorato al Luna Park: sequestrata la giostra - Fonte Immagine non riferita al testo: primacomo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

È morto all’ospedale San Paolo di Savona il ragazzo di 15 anni rimasto folgorato nella serata di giovedì 16 luglio all’interno del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. Il giovane, residente a Saronno, era in Liguria per trascorrere un periodo di vacanza insieme a un amico e alla famiglia di quest’ultimo.

L’incidente si è verificato intorno alle 23, mentre il quindicenne stava utilizzando il “Calciometro”, un’attrazione nella quale i partecipanti devono colpire un pallone per misurare la potenza del tiro. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato raggiunto da una scarica elettrica dopo essere entrato in contatto con una parte della struttura.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile corto circuito causato dall’acqua, dopo un acquazzone che aveva interessato la zona poco prima dell’incidente. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe tolto una scarpa per calciare il pallone a piedi nudi e sarebbe rimasto folgorato al momento del contatto con l’impianto.

Le condizioni del ragazzo sono apparse immediatamente disperate. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Bianca di Spotorno, che hanno effettuato per circa tre ore le manovre di rianimazione prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Savona. Nonostante i tentativi dei medici, il quindicenne è deceduto nella mattinata del 17 luglio.

Dopo la tragedia sono scattate le indagini per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. La polizia locale ha posto sotto sequestro l’attrazione coinvolta, mentre il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha disposto con un’ordinanza la chiusura del Luna Park, in attesa delle verifiche sugli impianti elettrici e sui sistemi di sicurezza e messa a terra delle giostre.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO