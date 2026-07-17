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Home // Cronaca // Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne

ROMA ACCOLTELLA Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne

L’episodio è avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca, dove le due giovani, un tempo amiche, si erano incontrate per chiarire una situazione rimasta irrisolta

Polizia Roma

Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enne - Fonte Immagine: tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata dalla polizia a Roma con l’accusa di tentato omicidio dopo aver ferito gravemente una 25enne durante una lite legata a una vicenda sentimentale. L’episodio è avvenuto nella zona di Tor Bella Monaca, dove le due giovani, un tempo amiche, si erano incontrate per chiarire una situazione rimasta irrisolta.

L’allarme è scattato nella notte, quando la vittima si è presentata al Policlinico Tor Vergata con una lama ancora conficcata nella schiena e profonde ferite. I sanitari sono intervenuti immediatamente sottoponendola a un’operazione chirurgica. La giovane è tuttora ricoverata in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due ragazze si sarebbero date appuntamento tramite i social intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini per un confronto legato a un ragazzo e a vecchi dissapori nati proprio da questa situazione.

Durante la discussione, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la 25enne avrebbe tirato fuori un coltello. L’arma sarebbe poi stata sottratta dalla 19enne, che avrebbe colpito l’amica alla schiena.

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Casilino, con il supporto della polizia scientifica intervenuta sul posto per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Lo riporta leggo.it.

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