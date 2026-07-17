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Home // Eventi // San Marco in Lamis, al Convento di San Matteo il primo ‘Concerto al Tramonto’

CONVENTO SAN MATTEO San Marco in Lamis, al Convento di San Matteo il primo ‘Concerto al Tramonto’

Il concerto si terrà domenica 2 agosto 2026, in occasione del Perdono di Assisi, all'interno del complesso conventuale

Convento di San Matteo

San Marco in Lamis, al Convento di San Matteo il primo 'Concerto al Tramonto'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

La suggestiva cornice del Convento Santuario di San Matteo Apostolo ospiterà la prima edizione del “Concerto al Tramonto”, un evento dedicato alla musica, alla spiritualità e ai valori della pace e della speranza.

L’iniziativa è promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo, da Gargano Vita, dalla Città di San Marco in Lamis e dal Convento Santuario di San Matteo Apostolo, con l’obiettivo di offrire alla comunità un appuntamento capace di unire arte e riflessione in uno dei luoghi più suggestivi del Gargano.

Il concerto si terrà domenica 2 agosto 2026, in occasione del Perdono di Assisi, all’interno del complesso conventuale di San Matteo. Il tramonto farà da sfondo naturale a un percorso musicale pensato per coinvolgere il pubblico attraverso le emozioni delle note e la bellezza del luogo.

Protagonista della serata sarà il Quintetto dell’Associazione Suoni del Sud, che accompagnerà i presenti in un viaggio musicale all’insegna della condivisione e della suggestione.

Un appuntamento speciale che vuole valorizzare il patrimonio culturale e spirituale del territorio garganico, offrendo un momento di incontro tra musica, tradizione e contemplazione.

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