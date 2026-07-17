Inchiesta arbitri, scambio Rocchi e Pinzani: «Mando Colombo all'Inter, ci tengono» - Fonte Immagine: open.online

Una conversazione telefonica acquisita agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema delle designazioni arbitrali riaccende l’attenzione sulle presunte irregolarità nella scelta dei direttori di gara. Al centro del dialogo figurano Gianluca Rocchi, all’epoca designatore arbitrale, e Riccardo Pinzani, dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri con delega ai rapporti con i club.

Dalle intercettazioni emerge uno scambio relativo alle designazioni per alcuni incontri del campionato. Pinzani domanda: «Io voglio capire da loro se tengono di più al Bologna o al derby». Rocchi replica: «Per me al Bologna te lo dico io! E gli manderò Colombo lì».

La conversazione riguarda la sfida Bologna-Inter del 20 aprile 2025, gara per la quale, secondo la ricostruzione investigativa iniziale, sarebbe stato designato Andrea Colombo, arbitro ritenuto “gradito” al club nerazzurro.

L’indagine, tuttavia, ha avuto un esito differente rispetto alle ipotesi formulate nella fase iniziale. La Procura di Milano ha infatti chiesto l’archiviazione nei confronti di Gianluca Rocchi in relazione alle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali a favore dell’Inter.

Archiviazione anche per l’Inter, che non dovrà rispondere delle contestazioni emerse nel corso degli accertamenti.

Tra le intercettazioni finite all’attenzione degli investigatori compare anche un altro passaggio della telefonata. Rocchi afferma infatti: «Gli dissi l’altro giorno a Giorgio: guarda voi siete abituati male, ti abbiamo mandato i primi 20, i primi 15 di sempre».

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il riferimento sarebbe ai migliori arbitri disponibili. Il “Giorgio” citato nella conversazione è Giorgio Schenone, manager dell’Inter, ascoltato nel corso dell’inchiesta come persona informata sui fatti e non indagato.

Lo riporta leggo.it.