Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

INDAGATI LAUREA // Falsi titoli di laurea e sigilli contraffatti: 37 indagati, sequestrato il sito dell’ente
16 Luglio 2026 - ore  17:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Inchiesta arbitri, scambio Rocchi e Pinzani: «Mando Colombo all’Inter, ci tengono»

ROCCHI PINZANI Inchiesta arbitri, scambio Rocchi e Pinzani: «Mando Colombo all’Inter, ci tengono»

Dalle intercettazioni tra Rocchi e Pinzani emerge uno scambio relativo alle designazioni per alcuni incontri del campionato

Gianluca Rocchi

Inchiesta arbitri, scambio Rocchi e Pinzani: «Mando Colombo all'Inter, ci tengono» - Fonte Immagine: open.online

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Focus // Sport //

Una conversazione telefonica acquisita agli atti dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema delle designazioni arbitrali riaccende l’attenzione sulle presunte irregolarità nella scelta dei direttori di gara. Al centro del dialogo figurano Gianluca Rocchi, all’epoca designatore arbitrale, e Riccardo Pinzani, dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri con delega ai rapporti con i club.

Dalle intercettazioni emerge uno scambio relativo alle designazioni per alcuni incontri del campionato. Pinzani domanda: «Io voglio capire da loro se tengono di più al Bologna o al derby». Rocchi replica: «Per me al Bologna te lo dico io! E gli manderò Colombo lì».

La conversazione riguarda la sfida Bologna-Inter del 20 aprile 2025, gara per la quale, secondo la ricostruzione investigativa iniziale, sarebbe stato designato Andrea Colombo, arbitro ritenuto “gradito” al club nerazzurro.

L’indagine, tuttavia, ha avuto un esito differente rispetto alle ipotesi formulate nella fase iniziale. La Procura di Milano ha infatti chiesto l’archiviazione nei confronti di Gianluca Rocchi in relazione alle presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali a favore dell’Inter.

Archiviazione anche per l’Inter, che non dovrà rispondere delle contestazioni emerse nel corso degli accertamenti.

Tra le intercettazioni finite all’attenzione degli investigatori compare anche un altro passaggio della telefonata. Rocchi afferma infatti: «Gli dissi l’altro giorno a Giorgio: guarda voi siete abituati male, ti abbiamo mandato i primi 20, i primi 15 di sempre».

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il riferimento sarebbe ai migliori arbitri disponibili. Il “Giorgio” citato nella conversazione è Giorgio Schenone, manager dell’Inter, ascoltato nel corso dell’inchiesta come persona informata sui fatti e non indagato.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO