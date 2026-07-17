L’Associazione Avvocati Garganici rilancia la richiesta di una sezione distaccata del Tribunale di Foggia sul Promontorio, con l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, ridurre i disagi legati agli spostamenti e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio.

La proposta è stata illustrata nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, alla quale hanno partecipato il presidente dell’associazione Luigi Afferrante e il sindaco di Vico del Gargano Raffaele Sciscio, intervenuto anche in rappresentanza della Città Gargano.

Al centro dell’incontro la richiesta di istituire un presidio giudiziario stabile o una sezione distaccata del Tribunale di Foggia sul Gargano, per garantire un accesso più rapido ed efficace ai servizi della giustizia.

“Oggi è stata scritta una pagina importante per la tutela dei diritti e della legalità sul nostro territorio”, ha dichiarato l’Associazione Avvocati Garganici, sottolineando l’importanza dell’audizione parlamentare come momento di confronto istituzionale.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la particolare conformazione geografica del Gargano rende necessario un presidio più vicino alla popolazione. Molti cittadini, infatti, sono costretti a percorrere anche oltre 200 chilometri complessivi tra andata e ritorno per raggiungere il Tribunale di Foggia, con conseguenze sui tempi e sull’efficienza dell’accesso alla giustizia.

La presenza di una struttura giudiziaria sul territorio, secondo l’associazione, permetterebbe di ridurre i disagi per cittadini, professionisti e operatori del settore, migliorando la gestione dei procedimenti e rendendo più agevole il rapporto tra comunità e istituzioni.

La richiesta si inserisce anche in un quadro più ampio legato alla necessità di contrastare lo spopolamento delle aree interne e garantire una maggiore presenza dello Stato in un territorio vasto e complesso come quello garganico.

“Il Gargano non può essere considerato periferia della legalità. Merita attenzione e rispetto”, ha ribadito l’Associazione Avvocati Garganici, evidenziando come il ritorno di un presidio giudiziario rappresenterebbe un investimento in termini di sicurezza, legalità, efficienza amministrativa e tutela dei diritti dei cittadini.

L’associazione ha quindi confermato la volontà di proseguire il percorso istituzionale avviato, con l’obiettivo di ottenere una risposta concreta per un territorio che da anni chiede servizi più vicini alle esigenze della propria comunità.

Lo riporta retegargano.it.