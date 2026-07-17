Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Bari, carabiniere di 46 anni trovato morto nella caserma di via Fanelli

BARI CARABINIERE Bari, carabiniere di 46 anni trovato morto nella caserma di via Fanelli

Il militare, originario di Terlizzi, avrebbe compiuto un gesto estremo mentre si trovava nella struttura di servizio

Carabiniere

Carabiniere - Fonte Immagine non riferita al testo: lecce.unicusano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Bari // Cronaca //

Tragedia nella mattinata di oggi a Bari, dove un carabiniere di 46 anni è stato trovato senza vita all’interno della caserma di via Fanelli. Il militare, originario di Terlizzi, avrebbe compiuto un gesto estremo mentre si trovava nella struttura di servizio.

A dare l’allarme sono stati i colleghi dopo il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e il personale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno tentato di prestare soccorso al militare. Nonostante gli interventi, per il 46enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio della vicenda. Al momento non sono state rese note eventuali motivazioni che possano aver portato al tragico gesto.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i colleghi dell’Arma e nella comunità di Terlizzi, dove il carabiniere era conosciuto e apprezzato.

Lo riporta pugliasera.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO