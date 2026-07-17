Tragedia nella mattinata di oggi a Bari, dove un carabiniere di 46 anni è stato trovato senza vita all’interno della caserma di via Fanelli. Il militare, originario di Terlizzi, avrebbe compiuto un gesto estremo mentre si trovava nella struttura di servizio.

A dare l’allarme sono stati i colleghi dopo il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e il personale dell’Arma dei Carabinieri, che hanno tentato di prestare soccorso al militare. Nonostante gli interventi, per il 46enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni dettaglio della vicenda. Al momento non sono state rese note eventuali motivazioni che possano aver portato al tragico gesto.

La notizia ha suscitato profonda commozione tra i colleghi dell’Arma e nella comunità di Terlizzi, dove il carabiniere era conosciuto e apprezzato.

Lo riporta pugliasera.it.