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Home // Cronaca // Candela candida la Chiesa di San Tommaso Apostolo ai “Luoghi del Cuore” del FAI 

CANDELA FOGGIA Candela candida la Chiesa di San Tommaso Apostolo ai “Luoghi del Cuore” del FAI 

L'obiettivo è di valorizzare uno dei simboli più antichi del paese e rilanciare il patrimonio storico e culturale dell'antico centro cittadino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

La Chiesa di San Tommaso Apostolo di Candela entra nella corsa per diventare uno dei “Luoghi del Cuore” del FAI. L’iniziativa è promossa dal Comune di Candela e dalla Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più antichi del paese e rilanciare il patrimonio storico e culturale dell’antico centro cittadino.

Edificata nel 1006 da Riccardo e Guerrisio de Candela per volontà del padre Gemmeto come cappella gentilizia del Castello, la Chiesa di San Tommaso Apostolo è il più antico edificio di culto del borgo, elemento che ne rafforza la candidatura al censimento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano.

Il consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Terzo Settore del Comune di Candela, Benito Quaglia, ha sottolineato il significato dell’iniziativa:

“Questa candidatura nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare uno dei simboli più antichi della nostra comunità. San Tommaso non è soltanto una chiesa: è il luogo che racconta le origini di Candela, il cuore del nostro centro storico e un punto di riferimento per la memoria collettiva. Prendersi cura del nostro patrimonio significa rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle future generazioni la consapevolezza del valore della nostra storia. Per questo rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché sostengano questa candidatura e diventino protagonisti di un progetto che appartiene all’intera comunità”.

L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, scuole e tutti coloro che sono legati a Candela a sostenere la candidatura, esprimendo il proprio voto attraverso il sito ufficiale del censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI. Ogni preferenza rappresenta un contributo concreto alla tutela e alla valorizzazione di uno dei beni storici più importanti del territorio, oltre a promuovere l’identità culturale della comunità.

Per rendere valido il voto è necessario confermare la preferenza tramite l’e-mail ricevuta dopo la registrazione sul portale del FAI.

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