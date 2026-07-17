La Chiesa di San Tommaso Apostolo di Candela entra nella corsa per diventare uno dei “Luoghi del Cuore” del FAI. L’iniziativa è promossa dal Comune di Candela e dalla Parrocchia Purificazione della Beata Vergine Maria con l’obiettivo di valorizzare uno dei simboli più antichi del paese e rilanciare il patrimonio storico e culturale dell’antico centro cittadino.

Edificata nel 1006 da Riccardo e Guerrisio de Candela per volontà del padre Gemmeto come cappella gentilizia del Castello, la Chiesa di San Tommaso Apostolo è il più antico edificio di culto del borgo, elemento che ne rafforza la candidatura al censimento nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano.

Il consigliere delegato alla Cultura, Turismo e Terzo Settore del Comune di Candela, Benito Quaglia, ha sottolineato il significato dell’iniziativa:

“Questa candidatura nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare uno dei simboli più antichi della nostra comunità. San Tommaso non è soltanto una chiesa: è il luogo che racconta le origini di Candela, il cuore del nostro centro storico e un punto di riferimento per la memoria collettiva. Prendersi cura del nostro patrimonio significa rafforzare il senso di appartenenza e trasmettere alle future generazioni la consapevolezza del valore della nostra storia. Per questo rivolgiamo un appello a tutti i cittadini affinché sostengano questa candidatura e diventino protagonisti di un progetto che appartiene all’intera comunità”.

L’amministrazione comunale invita cittadini, associazioni, scuole e tutti coloro che sono legati a Candela a sostenere la candidatura, esprimendo il proprio voto attraverso il sito ufficiale del censimento “I Luoghi del Cuore” del FAI. Ogni preferenza rappresenta un contributo concreto alla tutela e alla valorizzazione di uno dei beni storici più importanti del territorio, oltre a promuovere l’identità culturale della comunità.

Per rendere valido il voto è necessario confermare la preferenza tramite l’e-mail ricevuta dopo la registrazione sul portale del FAI.