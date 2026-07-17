Edizione n° 6129

BALLON D'ESSAI

AREA SANREMO // Giovani vincitori di Area Sanremo 2025 arrestati per sequestro e rapina
16 Luglio 2026 - ore  10:45

CALEMBOUR

INDAGATI LAUREA // Falsi titoli di laurea e sigilli contraffatti: 37 indagati, sequestrato il sito dell’ente
16 Luglio 2026 - ore  17:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, via Gran Sasso sommersa dai rifiuti: «Non si può continuare così»

CERIGNOLA RIFIUTI Cerignola, via Gran Sasso sommersa dai rifiuti: «Non si può continuare così»

«Sono stanca di pulire continuamente», racconta la donna, spiegando che il problema si ripresenterebbe ormai da tempo

Cerignola, via Gran Sasso

Cerignola, via Gran Sasso sommersa dai rifiuti: «Non si può continuare così» - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cerignola // Cronaca //

Cumuli di rifiuti, ingombranti abbandonati e marciapiedi trasformati in discariche improvvisate. È la situazione denunciata da una residente di via Gran Sasso, nel quartiere San Samuele, che lancia un appello per riportare decoro e condizioni igieniche adeguate nella zona.

«Sono stanca di pulire continuamente», racconta la donna, spiegando che il problema si ripresenterebbe ormai da tempo nonostante le numerose segnalazioni effettuate: «Queste sono le condizioni in cui devo vivere tutti i santi giorni. Nonostante prenda sacconi e coinvolga ragazzi con guanti e buste per pulire tutto, dopo due giorni torniamo e ritroviamo la stessa situazione».

Secondo quanto riferito dalla residente, la raccolta dei rifiuti avverrebbe regolarmente, ma non sarebbe sufficiente a risolvere il problema: «Passano tutti i santi giorni, svuotano i bidoni e raccolgono l’immondizia sul marciapiede, però purtroppo non fanno altro».

Le immagini della zona mostrerebbero una situazione di forte degrado, con rifiuti abbandonati lungo la strada, mobili lasciati sul posto, cartoni di grandi dimensioni e diversi materiali accumulati sui marciapiedi, tra plastica, bottiglie e altri scarti.

Un quadro che restituisce l’immagine di un’area pubblica in stato di abbandono, con conseguenze non solo sul piano del decoro urbano ma anche sotto il profilo igienico-sanitario. La residente denuncia infatti la presenza di cattivi odori persistenti che renderebbero difficile la vita quotidiana dei cittadini.

Da qui la richiesta di un intervento risolutivo: «Non si può continuare così. Questa zona ha bisogno di essere restituita ai cittadini».

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO