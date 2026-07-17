Cumuli di rifiuti, ingombranti abbandonati e marciapiedi trasformati in discariche improvvisate. È la situazione denunciata da una residente di via Gran Sasso, nel quartiere San Samuele, che lancia un appello per riportare decoro e condizioni igieniche adeguate nella zona.

«Sono stanca di pulire continuamente», racconta la donna, spiegando che il problema si ripresenterebbe ormai da tempo nonostante le numerose segnalazioni effettuate: «Queste sono le condizioni in cui devo vivere tutti i santi giorni. Nonostante prenda sacconi e coinvolga ragazzi con guanti e buste per pulire tutto, dopo due giorni torniamo e ritroviamo la stessa situazione».

Secondo quanto riferito dalla residente, la raccolta dei rifiuti avverrebbe regolarmente, ma non sarebbe sufficiente a risolvere il problema: «Passano tutti i santi giorni, svuotano i bidoni e raccolgono l’immondizia sul marciapiede, però purtroppo non fanno altro».

Le immagini della zona mostrerebbero una situazione di forte degrado, con rifiuti abbandonati lungo la strada, mobili lasciati sul posto, cartoni di grandi dimensioni e diversi materiali accumulati sui marciapiedi, tra plastica, bottiglie e altri scarti.

Un quadro che restituisce l’immagine di un’area pubblica in stato di abbandono, con conseguenze non solo sul piano del decoro urbano ma anche sotto il profilo igienico-sanitario. La residente denuncia infatti la presenza di cattivi odori persistenti che renderebbero difficile la vita quotidiana dei cittadini.

Da qui la richiesta di un intervento risolutivo: «Non si può continuare così. Questa zona ha bisogno di essere restituita ai cittadini».

Lo riporta cerignolaviva.it.