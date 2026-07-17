Manfredonia, 17 luglio 2026 – A partire da sabato 25 luglio e fino a martedì 25 agosto 2026 sarà nuovamente attivo il collegamento marittimo di cabotaggio tra Manfredonia e le Isole Tremiti, un servizio di trasporto pubblico che consentirà a residenti e turisti di raggiungere l’arcipelago con una corsa giornaliera, tutti i giorni ad eccezione del giovedì.

La partenza è prevista alle ore 7:30 dal Molo di Ponente – Spuntone Trapezoidale di Manfredonia, con arrivo all’Isola di San Nicola. Il rientro dalle Isole Tremiti è fissato alle ore 16:30 con partenza da San Nicola.

Le tariffe del servizio sono particolarmente convenienti:

Biglietto di andata e ritorno: €24,00

Andata: €13,00

Ritorno: €11,00

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per favorire la mobilità tra Manfredonia e l’arcipelago delle Tremiti, offrendo un collegamento diretto sia ai visitatori che desiderano trascorrere una giornata sulle isole, sia ai residenti.

In data odierna la Provincia di Foggia ha aggiudicato l’appalto per il servizio di collegamento marittimo tra Manfredonia e le Isole Tremiti alla C.T. Peschici Srl, che per il quinto anno consecutivo si occupa del servizio, unitamente ad operatori e collaboratori di Manfredonia.

Per informazioni, prenotazioni e dettagli sul servizio è possibile consultare il sito www.garganometromarine.it, scrivere all’indirizzo info@garganometromarine.it oppure contattare il numero 348 656 0455.