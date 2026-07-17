La Regione Puglia ha stanziato oltre 11,2 milioni di euro per finanziare cinque nuovi interventi di messa in sicurezza idraulica nelle province di Foggia e Taranto, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti e migliorare la resilienza del territorio agli effetti dei cambiamenti climatici.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Mobilità con delega alla Difesa del Suolo Raffaele Piemontese, attraverso una rimodulazione delle risorse del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027. La misura consente di finanziare progetti già valutati positivamente e immediatamente cantierabili, facendo scorrere la graduatoria dell’avviso dedicato al miglioramento dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico superficiale.

L’assessore Piemontese ha spiegato le finalità dell’intervento: «Abbiamo scelto di spostare risorse già disponibili verso interventi immediatamente realizzabili per pulire e mettere in sicurezza torrenti e canali, riducendo il rischio che, durante piogge intense, l’acqua esca dagli alvei provocando allagamenti, danni alle abitazioni, alle imprese, alle campagne e alle infrastrutture. Significa anche restituire funzionalità ai corsi d’acqua e rendere il territorio più resiliente agli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici».

In provincia di Foggia saranno finanziati quattro interventi:

3 milioni e 750 mila euro saranno destinati ai Comuni di Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito e Troia per lavori sul torrente Celone e sui suoi affluenti, finalizzati a migliorare il deflusso delle acque e ridurre il rischio di esondazioni.

2 milioni e 500 mila euro finanzieranno gli interventi nel territorio di Ischitella e Vico del Gargano, sul Vallone La Porta, noto anche come Fosso dei Mulini, per favorire un più efficace smaltimento delle piene.

Altri 2 milioni e 750 mila euro saranno impiegati nei Comuni di Roseto Valfortore e Faeto, dove si interverrà sul Canale del Feudo e sul Canale Foce per ripristinare la piena funzionalità del reticolo idraulico.

Infine, 999 mila euro saranno assegnati al Comune di Biccari per opere di miglioramento della sicurezza idraulica nell’area del torrente Calcare.

In provincia di Taranto, il Comune di Maruggio beneficerà di 1 milione e 350 mila euro destinati ai lavori sul Canale Camene, con l’obiettivo di incrementare la capacità di smaltimento delle acque e limitare il rischio di allagamenti.

Gli interventi rientrano nella strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici e puntano a migliorare la continuità idraulica dei corsi d’acqua, agevolare il deflusso delle piene, ridurre il rischio di esondazioni e contribuire al recupero degli ecosistemi fluviali.