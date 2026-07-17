Due ragazzi di 17 e 19 anni sono rimasti folgorati nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino.

A lanciare l’allarme è stato il capostazione, che ha notato i due giovani con evidenti ustioni alla testa e agli arti e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo quanto riferito dagli stessi ragazzi, tutto sarebbe iniziato dopo essersi appoggiati a un palo della luce mentre percorrevano il tragitto da un locale alla stazione, dove stavano aspettando il treno diretto verso la zona di Parma, territorio nel quale risiederebbero.

I due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’automedica di Pontremoli, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Polfer, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause della folgorazione.

Lo riporta leggo.it.