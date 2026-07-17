Edizione n° 6130

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Due giovani folgorati alla stazione di Pontremoli: ustioni a testa e arti

MASSA CARRARA Due giovani folgorati alla stazione di Pontremoli: ustioni a testa e arti

Due ragazzi di 17 e 19 anni sono rimasti folgorati nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio nei pressi della stazione

Ambulanza

Due giovani folgorati alla stazione di Pontremoli: ustioni a testa e arti - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Primo piano //

Due ragazzi di 17 e 19 anni sono rimasti folgorati nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio nei pressi della stazione ferroviaria di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara. L’episodio si è verificato intorno alle 4 del mattino.

A lanciare l’allarme è stato il capostazione, che ha notato i due giovani con evidenti ustioni alla testa e agli arti e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo quanto riferito dagli stessi ragazzi, tutto sarebbe iniziato dopo essersi appoggiati a un palo della luce mentre percorrevano il tragitto da un locale alla stazione, dove stavano aspettando il treno diretto verso la zona di Parma, territorio nel quale risiederebbero.

I due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale dell’automedica di Pontremoli, le ambulanze della Pubblica Assistenza di Zeri e della Misericordia di Pontremoli.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio della Polfer, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le cause della folgorazione.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO