Lutto per Silvio Baldini e per il mondo del calcio: è morta all’età di 30 anni Valentina, figlia dell’attuale allenatore dell’Under 21 italiana e commissario tecnico ad interim della Nazionale maggiore. La giovane era affetta dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica.

La notizia ha profondamente colpito la famiglia Baldini e quanti hanno conosciuto il percorso umano e professionale del tecnico toscano. Per l’allenatore, Valentina è sempre stata una presenza fondamentale, una fonte di forza e di insegnamenti profondi.

«Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio», aveva raccontato Baldini parlando della figlia, spiegando il legame speciale costruito con lei nel corso degli anni.

Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia da parte del mondo del calcio, delle società, delle tifoserie che hanno accompagnato la carriera dell’allenatore e della Federazione italiana, che si è stretta attorno a Baldini in questo momento di grande dolore.

Nel libro autobiografico “Il calcio vincente. O vinco o imparo”, pubblicato nel 2022, Baldini aveva dedicato parole cariche d’amore alla figlia: «Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna».

Nel racconto della loro quotidianità, il tecnico aveva spiegato come Valentina avesse un modo tutto suo di vivere e percepire il mondo: «Oggi vive la sua vita con serenità, non vuole lo specchio o il rossetto, non vuole essere vista come una bella ragazza, lei vive nel suo mondo con i suoi pensieri e i suoi svaghi».

Baldini aveva raccontato anche il rapporto quotidiano con la figlia e la paura di perderla: «I medici ci hanno sempre detto che questa bimba non avrebbe avuto una vita lunga e per questo ha sempre dormito con me e mia moglie, perché il pensiero di alzarmi e trovarla morta mi angosciava».

Un legame indissolubile, fatto di amore e accettazione, riassunto in una delle frasi più significative dell’allenatore: «Valentina mi ha fatto capire cosa significhi amare incondizionatamente così come mia moglie mi ha fatto capire cosa voglia dire costruirsi una famiglia».

La scomparsa della giovane lascia un vuoto profondo nella vita di Silvio Baldini e dei suoi cari, ma anche il ricordo di una storia familiare segnata da un amore assoluto e dalla capacità di trasformare la difficoltà in un insegnamento di vita.

Lo riporta sportmediaset.mediaset.it.