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Home // Manfredonia // Manfredonia, Femiano: “Stiamo costruendo una rosa che diverta i tifosi”

MANFREDONIA CALCIO Manfredonia, Femiano: “Stiamo costruendo una rosa che diverta i tifosi”

A fare il punto sulle strategie del club è stato il direttore tecnico Pietro Femiano, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud

Pietro Femiano

Manfredonia, Femiano: "Stiamo costruendo una rosa che diverta i tifosi" - Fonte Immagine: tuttocalciopuglia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Manfredonia // Sport //

Prosegue la costruzione del nuovo Manfredonia in vista della prossima stagione. A fare il punto sulle strategie del club è stato il direttore tecnico Pietro Femiano, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud durante la trasmissione Speciale Calciomercato.

Il dirigente ha spiegato che la società sta lavorando per allestire una squadra competitiva, mantenendo sempre un occhio all’equilibrio economico.

“Stiamo allestendo una rosa che faccia divertire i tifosi, guardando sempre il bilancio. Abbiamo costruito una formazione che presenta un giusto mix tra veterani e giovani”, ha dichiarato Femiano.

Il direttore tecnico ha inoltre sottolineato il costante confronto con l’allenatore Ciaramella, evidenziando come la collaborazione tra società e staff tecnico sia stata immediata.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con il mister Ciaramella, è stato facile convincerlo perché lo scorso anno era rimasto sorpreso positivamente da noi”, ha affermato.

Infine, Femiano ha ribadito la filosofia del club, orientata a una crescita graduale e continua.

“Il nostro obiettivo è migliorare di anno in anno”, ha concluso il direttore tecnico del Manfredonia.

Lo riporta tuttocalciopuglia.com.

1 commento su "Manfredonia, Femiano: “Stiamo costruendo una rosa che diverta i tifosi”"

  1. Me me ciamma diverti 🪅🎉⚽🎉 e amma anghiane!!

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