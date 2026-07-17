FOGGIA – Un conta-secondi sarà installato sui semafori cittadini dotati del sistema Photored, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza della circolazione stradale e, in particolare, del trasporto pubblico locale.

La decisione è stata assunta al termine di un incontro tra le organizzazioni sindacali e il Comandante della Polizia Locale di Foggia, nel corso del quale sono state affrontate le criticità segnalate dagli autisti degli autobus, soprattutto in prossimità degli impianti semaforici controllati dal sistema di rilevazione delle infrazioni.

Nel corso della riunione, il Comandante ha disposto, alla presenza dei rappresentanti sindacali, l’acquisto e il successivo montaggio dei dispositivi conta-secondi sulla luce gialla dei semafori interessati. L’installazione dovrebbe essere completata, salvo imprevisti, entro la fine del mese.

L’introduzione del nuovo sistema consentirà ai conducenti degli autobus di conoscere in tempo reale il tempo residuo del segnale giallo, permettendo loro di programmare la frenata in maniera graduale e più sicura. Una soluzione che punta a ridurre il rischio di arresti bruschi, spesso necessari per evitare il passaggio con il rosso, con possibili conseguenze per i passeggeri a bordo.

Secondo quanto emerso durante l’incontro, la misura contribuirà anche a limitare il rischio di cadute degli utenti all’interno degli autobus e a ridurre la possibilità di tamponamenti da parte dei veicoli che seguono, migliorando così la sicurezza complessiva della circolazione.

Le sigle sindacali hanno espresso soddisfazione per il confronto con il Comandante della Polizia Locale, definendo il provvedimento un importante passo avanti verso una maggiore tutela degli autisti e dei cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico urbano. L’auspicio è che l’iniziativa possa rappresentare l’inizio di un percorso condiviso volto a rendere la mobilità cittadina sempre più sicura ed efficiente.

A cura di Giovanna Tambo.