L’Associazione Avvocati Penalisti di Capitanata denuncia gravi criticità nelle modalità di gestione delle udienze penali al Tribunale di Foggia, dopo il caso di un giovane imputato detenuto presso l’istituto penale per minorenni “Nicola Fornelli” di Bari, rimasto per ore in condizioni ritenute incompatibili con il rispetto della dignità della persona.

Secondo quanto riferito dall’associazione, l’episodio sarebbe avvenuto durante l’udienza del 7 luglio 2026 davanti alla Seconda Sezione Penale del Tribunale di Foggia. Il giovane, arrivato in tribunale alle 12.30 per un’udienza fissata alle 13, sarebbe stato trattenuto nella cella di sicurezza per oltre sette ore, in un ambiente privo di finestre e di impianto di climatizzazione.

Durante l’attesa, caratterizzata da temperature elevate e condizioni di forte disagio, al detenuto non sarebbe stata concessa neppure la possibilità di consumare il pasto. A questo periodo si sarebbero aggiunte le ore necessarie per il trasferimento dall’istituto penale al tribunale e per il successivo rientro.

L’udienza sarebbe stata avviata soltanto alle 20.13. Provato dalle condizioni di permanenza, il giovane avrebbe chiesto di tornare in istituto, rinunciando così alla presenza in aula. La difesa aveva sollevato un’eccezione di legittimo impedimento, ma secondo l’associazione il Collegio avrebbe deciso comunque di procedere celebrando il processo in assenza dell’imputato.

I Penalisti di Capitanata evidenziano come il caso non sarebbe un episodio isolato, ma il risultato di una situazione organizzativa che da tempo comporterebbe udienze protratte fino a tarda sera senza un adeguato confronto sulle modalità di gestione dei tempi processuali.

L’associazione sottolinea che tali prassi determinerebbero un pregiudizio per tutte le parti coinvolte, compromettendo la dignità delle persone detenute e degli avvocati e incidendo sulla stessa credibilità del sistema giudiziario.

Per affrontare le problematiche segnalate, l’Associazione Avvocati Penalisti di Capitanata propone l’apertura, a partire da settembre 2026, di tavoli di confronto con i vertici degli uffici giudiziari e con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia, con l’obiettivo di individuare soluzioni organizzative capaci di garantire il rispetto dei protocolli e delle condizioni di tutela per le persone coinvolte nei procedimenti penali.

La segnalazione è stata trasmessa al Presidente della Corte d’Appello di Bari, al Presidente del Tribunale di Foggia, ai Presidenti delle Sezioni Penali, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia e agli organi di stampa.

Il documento è firmato dal presidente dell’associazione Marcello Oreste Di Giuseppe e dal direttivo composto da Michele Arena, Annamaria Cibelli, Carlo Gesueto, Antonio Vincenzo Maizzi, Euplio Mastrangelo, Luigi Palmieri, Andrea Petito e Pasquale Rinaldi.