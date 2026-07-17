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FOGGIA RINALDI Foggia, la sartoria Rinaldi 1931 premiata a Roma tra le imprese storiche della CNA

Premiata a Roma con il riconoscimento di “Impresa Storica” nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della CNA nazionale

Foggia Sartoria Rinaldi

Foggia, la sartoria Rinaldi 1931 premiata a Roma tra le imprese storiche della CNA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Economia // Foggia //

La storica sartoria foggiana Rinaldi 1931 è stata premiata a Roma con il riconoscimento di “Impresa Storica” nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della CNA nazionale. L’azienda, guidata oggi da Giuseppe Rinaldi, ha rappresentato Foggia e l’intera Puglia durante l’evento dedicato alle realtà imprenditoriali che hanno segnato la storia dell’artigianato italiano.

Il riconoscimento valorizza il percorso di un’impresa che affonda le proprie radici nel 1931, quando Matteo Rinaldi aprì la sua sartoria in via Arpi, la storica “Via dei Mercanti” di Foggia, dopo le esperienze maturate nelle prestigiose sartorie Piemontese di Napoli e Caraceni di Roma.

Nel corso dei decenni, la bottega è diventata un punto di riferimento per la qualità sartoriale, contribuendo anche alla formazione di numerosi giovani artigiani. Negli anni Cinquanta l’attività si è ampliata con l’ingresso del figlio Nino Rinaldi, che ha affiancato alla produzione su misura anche la proposta di linee confezionate.

Oggi Giuseppe Rinaldi continua a portare avanti la tradizione familiare, mantenendo vivi i valori che hanno contraddistinto il marchio: qualità, eleganza, attenzione al cliente e capacità di innovarsi senza perdere il legame con la propria storia.

Rinaldi 1931, già riconosciuta Patrimonio Storico della Regione Puglia, è stata l’unica impresa pugliese selezionata per rappresentare il territorio nelle celebrazioni nazionali della CNA.

«Ricevere questo riconoscimento nel corso delle celebrazioni per gli 80 anni della CNA è motivo di grande orgoglio per la nostra famiglia e per tutta Foggia. È un premio che appartiene a chi, da quasi un secolo, ha creduto nel valore dell’artigianato, del lavoro fatto con passione e del rapporto di fiducia con i clienti. Ringrazio la CNA Foggia per aver creduto nella nostra storia e per averci accompagnato in questo importante percorso di valorizzazione. Essere a Roma come rappresentanti della Puglia è un’emozione che porteremo sempre con noi», ha dichiarato Giuseppe Rinaldi.

Dalla CNA Foggia arriva il riconoscimento al valore dell’azienda: «Questo riconoscimento premia una famiglia che da quasi un secolo incarna i valori dell’artigianato italiano: competenza, tradizione, qualità e capacità di innovare. Essere stati protagonisti a Roma con la più antica impresa storica di Foggia rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e conferma l’impegno della CNA nel valorizzare le eccellenze del territorio».

La partecipazione di Rinaldi 1931 all’appuntamento nazionale conferma il ruolo del patrimonio artigiano foggiano come espressione di tradizione, competenza e capacità di guardare al futuro, valori che la CNA continua a sostenere attraverso il lavoro quotidiano al fianco delle imprese locali.

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