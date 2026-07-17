Il Foggia lavora in silenzio sul mercato in attesa del verdetto decisivo del Consiglio Federale del 28 luglio, quando verranno esaminate le licenze nazionali e si conoscerà il destino della possibile riammissione del club in Serie C.

La società rossonera sta portando avanti una strategia senza annunci ufficiali, con il direttore sportivo Alex Casella e il responsabile dell’area tecnica Peppino Pavone impegnati da giorni in contatti e trattative. Secondo le indiscrezioni, sarebbero circa dieci i calciatori già individuati e bloccati, pronti a essere tesserati soltanto dopo l’eventuale riammissione ufficiale.

Tra i profili vicini al Foggia figurerebbero i centrocampisti Carfora e Sena, oltre al difensore Viscardi, per il quale il club rossonero avrebbe superato la concorrenza dell’Audace Cerignola. A incidere sulla scelta sarebbe stato anche il rapporto con l’ex allenatore Auteri, che avrebbe favorito il riavvicinamento del calciatore alla piazza foggiana.

Avviati anche i dialoghi con il trequartista Limonelli, reduce dall’esperienza con il Siracusa nella scorsa stagione.

Nel frattempo, in casa Foggia si lavora alla documentazione necessaria per presentare la domanda di riammissione. La scadenza fissata per l’invio della richiesta è il 20 luglio, mentre il giorno successivo al Consiglio Federale saranno definiti i gironi della prossima stagione.

Per il popolo rossonero si avvicina dunque il momento della verità: dopo settimane di attesa, il futuro del Foggia e il possibile ritorno in Serie C entreranno nella fase decisiva.

Lo riporta telesveva.it.