FOGGIA – Strade semivuote nelle ore più calde, piazze deserte, serrande abbassate e un’unica costante: il termometro che continua a sfiorare i 40 gradi. L’ondata di calore che da settimane investe la Capitanata sta modificando le abitudini quotidiane dei cittadini e, soprattutto, sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario. Al Pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia gli accessi legati ai colpi di calore sono aumentati di oltre il 40% rispetto alla media ordinaria, confermando come le temperature eccezionalmente elevate stiano producendo effetti concreti sulla salute pubblica.

Foggia continua a figurare stabilmente tra le città più calde d’Italia. Nelle ore centrali della giornata la colonnina di mercurio raggiunge i 40 gradi, mentre anche dopo il tramonto il caldo concede ben poca tregua, con temperature notturne che raramente scendono sotto i 30 gradi. Una situazione che rende difficile il recupero fisiologico dell’organismo e aumenta il rischio di disidratazione, soprattutto tra le persone più fragili.

Nel capoluogo dauno il fenomeno è visibile anche a occhio nudo. Tra tarda mattinata e primo pomeriggio il centro cittadino si svuota quasi completamente. Le vie dello shopping registrano un netto calo di presenze, le attività commerciali rallentano e molti cittadini scelgono di restare in casa, attendendo il tramonto prima di uscire. A riempirsi, invece, sono gli ospedali.

«C’è un aumento degli accessi in pronto soccorso, anche se in linea con gli stessi periodi delle precedenti estati», spiega Rosalba Fiorile, medico in servizio presso il Pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. «Si tratta prevalentemente di pazienti anziani, fragili, con pluripatologie e pazienti oncologici. Arrivano con febbre, disidratazione, alterazioni degli elettroliti che provocano confusione, disorientamento, debolezza e altri sintomi direttamente correlati alle elevate temperature».

Secondo la dottoressa Fiorile, il fenomeno ha iniziato a intensificarsi dalla seconda metà di giugno, in concomitanza con il protrarsi delle temperature elevate. Le patologie ordinarie continuano naturalmente ad arrivare nei reparti di emergenza, ma non mostrano la stessa crescita osservata per le condizioni direttamente collegate al caldo.

«Le altre patologie non vanno in vacanza – sottolinea – ma non registrano lo stesso trend di crescita delle problematiche provocate dalle alte temperature. Siamo intorno al 40% di accessi giornalieri in più per queste condizioni».

L’aumento dei casi rappresenta un campanello d’allarme soprattutto per la popolazione più vulnerabile. Gli anziani, i malati cronici, i pazienti oncologici e chi soffre di patologie cardiovascolari o respiratorie risultano maggiormente esposti agli effetti delle ondate di calore, che possono provocare rapidamente disidratazione, abbassamenti di pressione, alterazioni metaboliche e, nei casi più gravi, veri e propri colpi di calore.

Da qui l’invito dei sanitari ad adottare comportamenti prudenti. Le raccomandazioni restano quelle diffuse dal Ministero della Salute: evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura, indossare abiti chiari e traspiranti e privilegiare ambienti climatizzati o comunque ben ventilati. Fondamentale anche prestare particolare attenzione alle persone anziane che vivono sole, verificando periodicamente le loro condizioni. Lo riporta antennasud.it.