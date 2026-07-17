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FOGGIA STAZIONE Foggia, uomo minaccia di gettarsi sotto un treno: bloccato Frecciargento

L'episodio ha provocato il blocco del Frecciargento 8323 diretto da Roma a Lecce, rimasto fermo alle porte dello scalo

Stazione di Foggia

Stazione di Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Momenti di forte tensione nella serata di giovedì 16 luglio alla stazione ferroviaria di Foggia, dove un uomo avrebbe minacciato di togliersi la vita lanciandosi sui binari all’arrivo di un convoglio.

L’episodio ha provocato il blocco del Frecciargento 8323 diretto da Roma a Lecce, rimasto fermo alle porte dello scalo ferroviario foggiano per circa 45 minuti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, che hanno gestito la situazione e fornito assistenza all’uomo. Secondo le prime informazioni raccolte, il gesto sarebbe stato collegato a gravi difficoltà economiche.

Durante l’intervento, sui monitor di bordo del treno è comparso un avviso rivolto ai passeggeri: “Informiamo i gentili passeggeri che siamo fermi nei pressi di Foggia per un intervento delle forze dell’ordine nella stazione. Attualmente la circolazione sulla linea è fortemente rallentata. Sarà nostra cura tenervi aggiornati”.

La Polizia Ferroviaria ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. All’interno degli uffici della stazione, l’uomo ha ricevuto il necessario supporto psicologico e assistenziale.

Lo riporta foggiatoday.it.

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