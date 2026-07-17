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Home // cronaca // Fratelli d’Italia Lucera, Di Battista lascia la guida del circolo

LUCERA FOGGIA Fratelli d’Italia Lucera, Di Battista lascia la guida del circolo

Nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento cittadino, Antonio Di Battista ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di coordinatore

Antonio Di Battista

Fratelli d’Italia Lucera, Di Battista lascia la guida del circolo - Fonte Immagine: ilfrizzo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
cronaca // Foggia //

Fratelli d’Italia di Lucera apre una nuova fase politica con un cambio ai vertici del circolo cittadino. Dopo le recenti elezioni amministrative, il partito annuncia l’avvio di un percorso di rinnovamento con l’obiettivo di affidare maggiori responsabilità alle nuove generazioni e costruire una struttura dirigente più ampia e coesa.

Nel corso dell’ultima riunione del Coordinamento cittadino, Antonio Di Battista ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di coordinatore, in linea con quanto già annunciato in precedenza, per favorire un nuovo impulso all’attività del circolo.

La guida del partito locale, su proposta dello stesso Di Battista, è stata affidata a una direzione composta da Giovanni Tucci, Danilo Catapano ed Emanuela Ferrara, che avranno il compito di coordinare il percorso politico del circolo fino alla celebrazione del prossimo congresso.

Fratelli d’Italia sottolinea come il risultato delle ultime elezioni amministrative, pur non avendo raggiunto pienamente le aspettative, abbia rappresentato un punto di partenza importante per il centrodestra lucerino, che avrebbe ritrovato unità e capacità di confronto in vista delle prossime sfide.

Il partito ha inoltre espresso ringraziamento ad Antonio Di Battista per il lavoro svolto negli ultimi anni, riconoscendogli un ruolo significativo nel percorso di crescita e radicamento di Fratelli d’Italia sul territorio cittadino.

Lo riporta adessoilsud.it.

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