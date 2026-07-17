A venticinque anni dagli scontri del G8 di Genova, Mario Placanica torna a raccontare la vicenda che ha segnato profondamente la sua vita. L’ex carabiniere ausiliario, oggi 45enne, è il militare che il 20 luglio 2001 esplose il colpo di pistola che provocò la morte del manifestante Carlo Giuliani in piazza Alimonda.

In un’intervista al Corriere della Sera, Placanica ha raccontato una quotidianità segnata da problemi di salute, isolamento e difficoltà psicologiche. L’ex militare, seguito dal Centro di salute mentale di Catanzaro, ha dichiarato: «Sento voci, forse lo sparo del G8 è partito troppo vicino al mio orecchio».

Placanica era un carabiniere ausiliario in servizio di leva durante il vertice internazionale del luglio 2001. La sua storia è legata alla morte di Carlo Giuliani, colpito durante gli scontri con le forze dell’ordine. Secondo quanto stabilito dal procedimento giudiziario, il proiettile esploso dalla pistola di Placanica sarebbe stato deviato dopo aver colpito un oggetto duro, prima di raggiungere Giuliani al volto.

Dal 6 aprile 2005, Placanica non fa più parte dell’Arma dei Carabinieri. Il congedo è arrivato per causa di servizio, in seguito a disturbi dell’ansia e atipie del pensiero. Oggi vive a Siano, in provincia di Catanzaro, insieme alla madre.

Nel suo racconto, l’ex carabiniere descrive un’esistenza difficile: «Oggi ho il cervello morto, se sto in silenzio non ho un pensiero. Sono stato torturato da troppe persone».

Poi aggiunge: «Di sicuro i carabinieri hanno cercato di farmi passare per pazzo, ma sono solo un uomo distrutto dalla vita che ha vissuto».

Placanica racconta di trascorrere molte giornate in un bar vicino casa, tra slot machine e schedine, e di non avere più una rete di amicizie: «Sono stato abbandonato da tutti, le fidanzate, la moglie. Il G8 di Genova mi ha devastato. Ho servito lo Stato, non merito questo inferno».

Ripercorrendo i momenti del 20 luglio 2001, l’ex militare ricorda di essere stato in servizio da meno di un anno e si definisce «un pessimo tiratore». Racconta inoltre di essere rimasto ferito in precedenza durante un servizio allo stadio di Messina e di essere stato colpito dai lacrimogeni durante gli scontri di Genova.

Parlando delle fasi che precedettero la morte di Carlo Giuliani, Placanica riferisce di essere stato colpito insieme al collega Dario Raffone da alcune pietre: «Ho urlato: “Finitela, andatevene”. Ho sparato per allontanarli. Due volte, più in aria possibile. Non ho preso la mira».

Sul piano giudiziario, l’ex carabiniere afferma di ritenere possibile la ricostruzione secondo cui il proiettile sarebbe stato deviato, ma sostiene che restino ancora diversi interrogativi: «Ci credo, ma non penso dica tutto. Il processo non ha risposto a troppe domande. I carabinieri, ne sono convinto, mi hanno nascosto molte cose. Non è un caso che il papà di Carlo, Giuliano, abbia sempre cercato nuove prove e nuove testimonianze».

Lo riporta leggo.it.