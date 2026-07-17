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MARINA DI LESINA Gargano, tagliati i collegamenti con Marina di Lesina

A lanciare l'allarme è Salvatore Romano, rivenditore di biglietti a Marina di Lesina: «Dall’1 settembre Marina di Lesina sarà isolata»

Marina di Lesina

Gargano, tagliati i collegamenti con Marina di Lesina - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Gargano // Manfredonia //

Riduzione significativa delle corse degli autobus da e per Marina di Lesina, con conseguenze pesanti per residenti, lavoratori e turisti. Il nuovo piano estivo dei collegamenti ha infatti eliminato numerose tratte dirette, rendendo gli spostamenti verso Foggia e San Severo molto più lunghi e complessi.

L’azienda Acapt, che negli anni scorsi garantiva il maggior numero di collegamenti, effettua quest’estate esclusivamente corse sulla linea Apricena–Marina di Lesina, con fermate a Poggio Imperiale e Lesina. Il servizio è attivo dal 1° luglio al 31 agosto.

Rispetto alle passate stagioni, l’offerta è stata fortemente ridimensionata. Fino allo scorso anno erano disponibili sei corse giornaliere dirette per Foggia e dieci per San Severo. Nel 2025 erano inoltre presenti collegamenti con San Nicandro Garganico, Termoli e Bovino, quest’ultimo con coincidenza a Foggia.

Oggi, invece, chi è diretto a San Severo o Foggia è costretto a cambiare autobus ad Apricena, senza coincidenze immediate. I tempi di viaggio risultano così notevolmente più lunghi. Un esempio riguarda chi parte da Marina di Lesina alle 10, raggiunge Apricena alle 10.40 e deve attendere fino alle 13.15 per poter proseguire verso Foggia.

Anche il percorso inverso presenta criticità: non esistono più collegamenti diretti da Foggia a Marina di Lesina, una situazione che rischia di penalizzare ulteriormente il flusso turistico verso la località balneare.

Diversa la situazione per Torre Mileto, che continua a beneficiare dei servizi stagionali verso Apricena, Foggia, San Nicandro Garganico, San Severo, Lesina, Poggio Imperiale e Bovino (con cambio a Foggia).

Ulteriori collegamenti sono garantiti da Ferrovie del Gargano, con alcune corse da Torre Fortore verso Torremaggiore, sebbene non operative fino alla fine dell’estate, e da Sita, che effettua due corse giornaliere dalla stessa località verso San Severo e Lucera.

Secondo quanto evidenziato, l’attuale commissariamento del Comune di Lesina, in attesa della ripetizione delle elezioni in quattro sezioni, potrebbe aver inciso sulla programmazione dei servizi da parte della Provincia di Foggia.

Alle difficoltà estive si aggiunge anche la soppressione delle corse invernali delle 6.30 e delle 14.45 tra Marina di Lesina e Foggia, aggravando ulteriormente i problemi di mobilità per chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico.

A lanciare l’allarme è Salvatore Romano, rivenditore di biglietti a Marina di Lesina: «Dall’1 settembre Marina di Lesina sarà isolata».

Le nuove limitazioni rischiano di penalizzare soprattutto lavoratori, studenti e giovani, che sempre più spesso rinunciano a raggiungere la località balneare a causa dell’assenza di collegamenti diretti e dei lunghi tempi di percorrenza, confermando Marina di Lesina tra le realtà più penalizzate dal trasporto pubblico locale.

Lo riporta foggiatoday.it.

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