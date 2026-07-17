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BOVINO ACQUA Guasto alla rete idrica a Bovino, sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua

Acquedotto Pugliese ha comunicato che i propri tecnici sono impegnati in interventi di riparazione particolarmente delicati

Rottura condotta

Rottura condotta - Immagine d'archivio, non riferita al testo: osservatoriooggi.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

Disagi idrici a Bovino a causa di alcune rotture improvvise e imprevedibili della rete urbana di distribuzione. Acquedotto Pugliese ha comunicato che i propri tecnici sono impegnati in interventi di riparazione particolarmente delicati, destinati a proseguire per l’intera giornata di oggi, 17 luglio 2026.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la temporanea sospensione dell’erogazione dell’acqua nell’intero abitato di Bovino. I maggiori disagi potrebbero interessare soprattutto gli edifici privi di autoclave o di adeguate riserve idriche.

Le squadre operative stanno lavorando senza interruzioni per ripristinare il normale funzionamento della rete nel più breve tempo possibile. Salvo imprevisti, il ritorno alla regolare erogazione del servizio è previsto entro il primo pomeriggio di oggi.

Acquedotto Pugliese invita i cittadini a limitare i consumi idrici agli usi essenziali, evitando sprechi durante le ore interessate dall’interruzione. Una gestione responsabile dell’acqua, infatti, può contribuire a ridurre i disagi e agevolare il ritorno alla normalità.

Per aggiornamenti e informazioni è possibile contattare il numero verde 800.735.735, consultare il sito di Acquedotto Pugliese nella sezione dedicata agli interventi sulla rete oppure seguire i canali ufficiali dell’azienda.

AQP ricorda inoltre che è disponibile il servizio gratuito “myaqpaggiorna”, che consente di ricevere in tempo reale tramite posta elettronica tutte le comunicazioni relative a sospensioni e interruzioni del servizio idrico.

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