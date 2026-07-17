Hollywood sul Gargano: Baia dei Mergoli si trasforma in un set internazionale

MATTINATA (FG) – La spettacolare cornice di Baia dei Faraglioni e della Spiaggia dei Mergoli si prepara a trasformarsi in un set cinematografico internazionale. Nei giorni 20, 21 e 22 luglio 2026, il tratto costiero di Mattinata sarà interessato dalle riprese del progetto “Enigma Variations”, realizzato con il titolo di lavorazione “Dolce” dalla società Groelandia Srl.

La Capitaneria di Porto di Manfredonia ha emanato un’apposita ordinanza per disciplinare le attività e garantire la sicurezza della navigazione e delle persone presenti nell’area.

Il programma prevede l’allestimento del set nella giornata del 20 luglio, le riprese il 21 luglio, indicativamente dalle ore 9 alle 21, e il ripristino delle aree il 22 luglio. Le operazioni interesseranno lo specchio acqueo antistante la località, fino a circa 300 metri dalla costa.

Per la realizzazione delle scene saranno utilizzate boe gialle per delimitare l’area, una piattaforma galleggiante ancorata e un drone destinato alle riprese aeree. La planimetria allegata all’ordinanza individua nel dettaglio la zona coinvolta, compresa tra la spiaggia e i faraglioni.

Durante lo svolgimento delle attività, nello specchio acqueo interessato e in una fascia di circa 50 metri sarà vietato navigare, ancorare o sostare con qualsiasi unità navale. Saranno inoltre proibite le immersioni, la pesca e le altre attività in superficie o sott’acqua. La balneazione sarà consentita esclusivamente nella zona di Spiaggia Mergoli Nord.

Restano escluse dai divieti le imbarcazioni dell’organizzazione, i mezzi della Guardia Costiera, le forze di polizia e le unità impegnate in servizi pubblici inderogabili. Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno comunque procedere a velocità ridotta e prestare particolare attenzione.

Alla società organizzatrice spetterà il compito di predisporre un servizio di vigilanza, mantenere libera la zona delle riprese e verificare che le condizioni meteomarine consentano lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza. Dovranno inoltre essere adottate tutte le precauzioni necessarie per evitare danni all’ambiente marino, intorbidimento delle acque o dispersione di materiali.

L’arrivo della produzione rappresenta una nuova occasione di visibilità per il territorio garganico, scelto ancora una volta per la bellezza delle sue coste e per l’impatto scenografico di uno dei suoi luoghi più conosciuti. Per tre giorni, però, residenti, turisti, bagnanti e diportisti dovranno rispettare le limitazioni previste dall’ordinanza, emanata con l’obiettivo di conciliare le esigenze della produzione con la tutela della sicurezza e dell’ambiente.