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MANFREDONIA 500 Il Fiat 500 Club di Manfredonia protagonista a Offida per “500 Anni in Cinquecento”

Andato in scena l'11 e il 12 luglio nella suggestiva Offida, in provincia di Ascoli Piceno, tra i borghi più caratteristici delle Marche

500 Manfredonia

Il Fiat 500 Club di Manfredonia protagonista a Offida per "500 Anni in Cinquecento"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Coordinamento di Manfredonia del Fiat 500 Club Italia ha partecipato all’evento nazionale “500 Anni in Cinquecento”, andato in scena l’11 e il 12 luglio nella suggestiva Offida, in provincia di Ascoli Piceno, tra i borghi più caratteristici delle Marche.

La manifestazione, organizzata dal Coordinamento di Ascoli Piceno del Fiat 500 Club Italia con il patrocinio del Club nazionale, rappresenta la terza tappa di un percorso itinerante che accompagnerà fino al 2028 le celebrazioni per i 500 anni dell’Ordine dei Frati Cappuccini.

L’iniziativa prende spunto da una particolare coincidenza storica: il 4 luglio è una data simbolica che accomuna la nascita dell’Ordine dei Cappuccini e quella della leggendaria Fiat 500 del 1957, dando vita a un progetto che intreccia storia, cultura, spiritualità e passione automobilistica.

Oltre 90 equipaggi provenienti da tutta Italia hanno colorato il centro storico di Offida, partecipando a un ricco programma che ha previsto visite guidate, momenti di aggregazione, una conferenza dedicata al progetto, la Santa Messa con la benedizione degli equipaggi e numerose occasioni di incontro tra gli appassionati della storica utilitaria italiana.

Il Coordinamento di Manfredonia ha preso parte all’iniziativa condividendone pienamente lo spirito, volto non solo a celebrare la Fiat 500 come simbolo del Made in Italy, ma anche a valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dei territori coinvolti.

Il fiduciario Matteo Cotrufo ha evidenziato il valore dell’esperienza vissuta:

«Ogni raduno rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare i legami di amicizia che uniscono i soci del Fiat 500 Club Italia e per far conoscere, attraverso la nostra storica Cinquecento, luoghi di straordinaria bellezza che raccontano la storia e l’identità del nostro Paese. Offida ci ha accolti con grande calore, confermando come la passione per la Fiat 500 riesca sempre a creare amicizia, condivisione e senso di appartenenza.»

Al termine della manifestazione, il Coordinamento di Manfredonia ha espresso un sentito ringraziamento al Coordinamento di Ascoli Piceno, alle istituzioni locali, ai volontari e a tutti gli equipaggi presenti per l’accoglienza, l’organizzazione e il clima di amicizia che ha caratterizzato l’intero fine settimana.

La partecipazione a eventi di rilievo nazionale conferma l’impegno del Coordinamento sipontino nel promuovere la cultura della Fiat 500 storica, valorizzando al tempo stesso il territorio, la socialità e i valori di amicizia, solidarietà e condivisione che contraddistinguono il Fiat 500 Club Italia.

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