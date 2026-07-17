Gli incendi che stanno interessando la Puglia confermano una situazione ambientale sempre più critica, aggravata dai cambiamenti climatici, dalle temperature elevate e dai lunghi periodi di siccità. Per Confcooperative Puglia il fenomeno non può più essere affrontato soltanto nella fase dell’emergenza, ma richiede una strategia strutturata basata sulla prevenzione e sulla manutenzione costante del territorio.

I numeri evidenziano la portata del problema. Nel 2025, secondo i dati ISPRA, in Puglia sono andati persi circa 1.050 ettari di superficie forestale, mentre le aree complessivamente attraversate dal fuoco hanno superato i 3.600 ettari. Anche il 2026 si sta confermando un anno particolarmente difficile: secondo le rilevazioni del programma europeo Copernicus, dall’inizio della stagione estiva sono già 972 gli ettari colpiti dagli incendi, con il periodo di maggiore rischio ancora da affrontare.

Secondo Confcooperative Puglia è necessario un cambio di prospettiva, passando dalla gestione delle emergenze a una vera politica di tutela del patrimonio boschivo.

“Non possiamo continuare a intervenire solo quando i boschi bruciano. Gli incendi non sono più eventi eccezionali, ma una conseguenza sempre più frequente dei cambiamenti climatici. È arrivato il momento di costruire un vero Patto di Protezione delle Foreste pugliesi, fondato sulla prevenzione, sulla gestione sostenibile e sulla collaborazione tra istituzioni, enti locali, imprese e cooperative”, dichiara Mario De Angelis, responsabile del Settore Foreste di Confcooperative Puglia.

La Puglia, tra le regioni italiane con il più basso indice di boscosità, considera le proprie aree forestali un patrimonio di valore ambientale, economico e sociale. I boschi svolgono infatti un ruolo fondamentale nella tutela della biodiversità, nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nell’assorbimento della CO₂ e nella valorizzazione delle aree interne attraverso anche il turismo naturalistico.

“Perdere un bosco in Puglia significa perdere un patrimonio che richiederà decenni per ricostituirsi. Investire nella manutenzione ordinaria significa invece proteggere il territorio, creare occupazione stabile nelle aree interne e rafforzare l’intera filiera forestale. Ogni euro destinato alla prevenzione genera benefici ambientali, economici e sociali ben superiori ai costi sostenuti per spegnere un incendio o ricostruire ciò che il fuoco ha distrutto”, sottolinea De Angelis.

Confcooperative evidenzia inoltre il contributo delle cooperative forestali, impegnate quotidianamente nelle attività di cura del territorio: dalla gestione del sottobosco alla manutenzione della viabilità forestale, dalla realizzazione delle fasce tagliafuoco alla valorizzazione delle biomasse e al monitoraggio delle zone più esposte.

“Le cooperative forestali rappresentano un presidio permanente del territorio. Conoscono i boschi, le criticità e le esigenze di ogni area e sono pronte ad assumersi la propria parte di responsabilità in una nuova governance del patrimonio forestale. Oggi serve una scelta politica coraggiosa: destinare maggiori risorse alla manutenzione ordinaria e programmare gli interventi con una visione di lungo periodo”, afferma il responsabile del Settore Foreste di Confcooperative Puglia.

“Dobbiamo passare definitivamente dalla cultura dell’emergenza alla cultura della manutenzione, perché i boschi si proteggono ogni giorno dell’anno, non soltanto quando sono in fiamme”, conclude Mario De Angelis.