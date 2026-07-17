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Home // Cronaca // Incendio in un’azienda di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco

INCENDIO SAN PAOLO Incendio in un’azienda di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all'interno di un'azienda adibita allo stoccaggio di rifiuti situata nel territorio di San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia.

Incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco

Incendio in un'azienda di stoccaggio rifiuti a San Paolo di Civitate: al lavoro tre squadre dei Vigili del Fuoco - ph maizzi

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Cronaca // Cronaca //

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno di un’azienda adibita allo stoccaggio di rifiuti situata nel territorio di San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area.

Per fronteggiare il rogo sono state impiegate tre squadre operative, supportate da due mezzi di supporto, oltre al carro aria (ARA) e al carro schiuma, mezzi specializzati utilizzati negli incendi di particolare complessità.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato l’incendio né eventuali conseguenze per persone. Le operazioni sono ancora in corso e i Vigili del Fuoco stanno lavorando per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo possa estendersi ad altre aree dell’impianto.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni dalle autorità competenti.

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