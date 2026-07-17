L’ippica italiana entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti di prestigio, tra trotto e galoppo, con tre eventi di primo piano in programma negli ippodromi di Castelluccio dei Sauri, Montecatini e Siracusa.

A Foggia cresce l’attesa per la prima edizione del Gran Premio del Gargano, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri. La prova europea di trotto di Gruppo 2, con un montepremi complessivo di 121mila euro, vedrà al via dieci cavalli impegnati sulla distanza del miglio.

Tra i protagonisti più attesi figura Always Ek, numero 2 della corsa, considerato il favorito grazie a un palmarès di rilievo con 31 vittorie e il miglior record del gruppo, pari a 1.08.6. Il cavallo sarà guidato e allenato da Alessandro Gocciadoro.

Il campo partenti presenta anche altri nomi di grande livello, tra cui Bleff Dipa, vincitore di Gruppo 1 e affidato a Enrico Bellei, e Fellow Wise As, anch’esso vincitore di prove di vertice, con Gennaro Riccio in sulky. In gara anche diversi protagonisti di Gruppo 2 e 3, come Dali Prav, Caronte Trebì, Finalmente Par e Fakir Roc, oltre a giovani emergenti come Fierobecco Font.

Il Gran Premio del Gargano sarà la sesta corsa della giornata, con partenza prevista alle 21.30, all’interno di un programma composto da nove prove.

Il grande trotto proseguirà domenica 19 luglio all’ippodromo Sesana di Montecatini, dove andrà in scena il Gran Premio Società Terme – Memorial Vivaldo Baldi, prova di Gruppo 3 riservata ai cavalli di tre anni.

Dieci i partecipanti impegnati sui 2.040 metri con partenza dall’autostart. Una competizione dalla lunga tradizione, che nel 1998 vide tra i vincitori anche il campione Varenne, guidato da Giampaolo Minnucci.

Tra i cavalli più attesi ci sono Indianfire Wf, in prima posizione con Antonio Di Nardo, il veloce Iginio Effe e il versatile Iceberg Lp. Attenzione anche a Inimitable, al rientro dopo un periodo di stop e considerato uno dei soggetti più interessanti della prova, oltre a Incanto Three, detentore del miglior record del gruppo.

Spazio anche al galoppo con una serata di grande interesse all’ippodromo Mediterraneo di Siracusa, dove sabato sono previste sei corse, una delle quali dedicata agli anglo arabi.

Il momento clou sarà il tradizionale Nastro d’Oro di Sicilia, handicap principale in programma come quinta corsa alle 22.33. Sette cavalli di tre anni e oltre si sfideranno sui 2.100 metri in una prova che vede tra i principali protagonisti Cime Tempestose e Muhaarar Dream, seguiti da Beauty Bella, Cash Collector, Bitapower, Turbolence e Rigais.

Un fine settimana, dunque, che riunisce alcune delle migliori espressioni dell’ippica nazionale, con competizioni capaci di richiamare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.

Lo riporta tuttosport.com.