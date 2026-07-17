Edizione n° 6130

BALLON D'ESSAI

POLIZIA LOCALE // Manfredonia cerca un nuovo comandante della Polizia Locale: via alla mobilità volontaria
17 Luglio 2026 - ore  09:59

CALEMBOUR

ANTONELLA COLUCCI // Ostuni piange la Antonella Colucci, muore dopo quattro mesi di agonia
17 Luglio 2026 - ore  09:02

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Ippica, weekend di corse: al via il Gran Premio del Gargano

IPPICA GARGANO Ippica, weekend di corse: al via il Gran Premio del Gargano

A Foggia cresce l’attesa per la prima edizione del Gran Premio del Gargano, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri

Gran Premio del Gargano

Ippica, weekend di corse: al via il Gran Premio del Gargano - Fonte Immagine: tuttosport.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Luglio 2026
Foggia // Lifestyle //

L’ippica italiana entra nel vivo con un fine settimana ricco di appuntamenti di prestigio, tra trotto e galoppo, con tre eventi di primo piano in programma negli ippodromi di Castelluccio dei Sauri, Montecatini e Siracusa.

A Foggia cresce l’attesa per la prima edizione del Gran Premio del Gargano, in programma sabato 18 luglio all’Ippodromo di Castelluccio dei Sauri. La prova europea di trotto di Gruppo 2, con un montepremi complessivo di 121mila euro, vedrà al via dieci cavalli impegnati sulla distanza del miglio.

Tra i protagonisti più attesi figura Always Ek, numero 2 della corsa, considerato il favorito grazie a un palmarès di rilievo con 31 vittorie e il miglior record del gruppo, pari a 1.08.6. Il cavallo sarà guidato e allenato da Alessandro Gocciadoro.

Il campo partenti presenta anche altri nomi di grande livello, tra cui Bleff Dipa, vincitore di Gruppo 1 e affidato a Enrico Bellei, e Fellow Wise As, anch’esso vincitore di prove di vertice, con Gennaro Riccio in sulky. In gara anche diversi protagonisti di Gruppo 2 e 3, come Dali Prav, Caronte Trebì, Finalmente Par e Fakir Roc, oltre a giovani emergenti come Fierobecco Font.

Il Gran Premio del Gargano sarà la sesta corsa della giornata, con partenza prevista alle 21.30, all’interno di un programma composto da nove prove.

Il grande trotto proseguirà domenica 19 luglio all’ippodromo Sesana di Montecatini, dove andrà in scena il Gran Premio Società Terme – Memorial Vivaldo Baldi, prova di Gruppo 3 riservata ai cavalli di tre anni.

Dieci i partecipanti impegnati sui 2.040 metri con partenza dall’autostart. Una competizione dalla lunga tradizione, che nel 1998 vide tra i vincitori anche il campione Varenne, guidato da Giampaolo Minnucci.

Tra i cavalli più attesi ci sono Indianfire Wf, in prima posizione con Antonio Di Nardo, il veloce Iginio Effe e il versatile Iceberg Lp. Attenzione anche a Inimitable, al rientro dopo un periodo di stop e considerato uno dei soggetti più interessanti della prova, oltre a Incanto Three, detentore del miglior record del gruppo.

Spazio anche al galoppo con una serata di grande interesse all’ippodromo Mediterraneo di Siracusa, dove sabato sono previste sei corse, una delle quali dedicata agli anglo arabi.

Il momento clou sarà il tradizionale Nastro d’Oro di Sicilia, handicap principale in programma come quinta corsa alle 22.33. Sette cavalli di tre anni e oltre si sfideranno sui 2.100 metri in una prova che vede tra i principali protagonisti Cime Tempestose e Muhaarar Dream, seguiti da Beauty Bella, Cash Collector, Bitapower, Turbolence e Rigais.

Un fine settimana, dunque, che riunisce alcune delle migliori espressioni dell’ippica nazionale, con competizioni capaci di richiamare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.

Lo riporta tuttosport.com.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Perché nasca una prateria bastano un trifoglio, un'ape e un sogno." – Emily Dickinson

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO